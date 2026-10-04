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Начинает вырисовываться состав 15-го Сейма (ДОПОЛНЕНИЕ) 3 2320

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм
ФОТО: saeima.lv

Пока избирательные комиссии местами еще продолжают подсчет голосов, начинает вырисовываться состав депутатов 15-го Сейма, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Пока избирательные комиссии местами еще продолжают подсчет голосов, начинает вырисовываться состав депутатов 15-го Сейма, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В настоящее время подсчет голосов завершен на всех участках в Курземе, Латгале и Земгале, однако еще продолжается обобщение плюсов и минусов на некоторых участках.

В Курземе из 11 депутатских мандатов шесть может получить "Объединенный список", от которого пока наибольшей поддержкой избирателей заручились Марис Кучинскис, Линда Матисоне, Эдгарс Путра, Райвис Калейс, Янис Джериньш и Неллия Клейнберга.

По одному месту в Курземе предположительно получили Национальное объединение, "Латвия на первом месте" (ЛПМ), "Суверенная власть"/"Младолатыши", "Прогрессивные" и "Новое Единство". Из этих списков пока лидируют Артурс Бутанс (Нацобъединение), Рамона Петравича (ЛПМ), Эдгарс Дарзниекс (СВ/Младолатыши), Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и Инга Берзиня ("Новое Единство").

В Латгале из 12 мандатов пять получает ЛПМ, и из этого списка пока больше всего голосов у Ольги Петкевич, Александра Барташевича, Алексея Мацкевича, Виктории Плешкане и Екатерины Ивановой.

По три мандата в Латгале получили "Объединенный список" (больше всего голосов у Юриса Вилюмса, Валдиса Котанса и Раймондса Вейониса) и СВ/Младолатыши (наиболее популярны Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз) Нацобъединение, как ожидается, получит один мандат от Латгале, и пока больше всего голосов в этом списке у Роландса Кейшса.

В Земгале голоса пока не подсчитаны только на одном участке, и ожидается, что там из 13 мандатов шесть получит "Объединенный список", из которого в настоящее время наиболее популярны у избирателей Эдгарс Таварс, Андрис Скриде, Инга Приеде, Илмарс Лукстс, Юрис Лаздиньш и Байба Атмане.

По два места в Земгале могут получить ЛПМ и Нацобъединение, и в этих списках пока больше всего голосов соответственно у Эдмундса Зивтиньша и Айварса Крапса от ЛПМ и у Яниса Витенбергса и Эдвинса Шноре от Нацобъединения. Мандаты от Земгале также могут получить Атис Швинка ("Прогрессивные"), Эдмундс Юревиц ("Новое Единство") и Андрей Пагор (СВ/Младолатыши).

В Видземе посчитаны голоса на 271 из 273 участков, а обобщение плюсов и минусов еще продолжается.

В Риге голоса еще предстоит подсчитать на большем количестве участков, соответственно, там ситуация может измениться более существенно. В Риге распределяется наибольшее количество мандатов депутатов Сейма - 38.

После подсчета примерно 90% голосов на выборах в 15-й Сейм уверенно побеждает "Объединенный список", а Союз зеленых и крестьян (СЗК), скорее всего, не смог преодолеть 5%-й барьер.

Из подсчитанных на данный момент голосов за "Объединенный список" отдано 35,32%. На втором месте с 13,12% голосов находится ЛПМ, за которой с 11,73% голосов следует СВ/Младолатыши. За Нацобъединение из подсчитанных на данный момент голосов отданы 8,99%, далее следуют "Прогрессивные" с 7,6% голосов и "Новое Единство" с 6,3% голосов. Первым за чертой в 5% в настоящее время является СЗК с 4,5% голосов.

При таком раскладе сил "Объединенный список" может рассчитывать на 42 депутатских мандата, ЛПМ - на 17 мандатов, СВ/Младолатыши - на 15, Нацобъединение - на 11, "Прогрессивные" - на девять, а "Новое Единство" - на семь мандатов.

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#выборы #ЦИК #Латвия #депутаты #коалиция #парламент #голосование #результаты #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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