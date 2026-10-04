Партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ) готова как участвовать в формировании нового правительства, так и продолжить работу в оппозиции. Об этом агентству ЛЕТА заявила руководитель фракции ЛПМ в Сейме Линда Лиепиня.

о ее словам, партия очень довольна результатами выборов.

«Мы удвоили количество своих мандатов, поэтому готовы как работать в правительстве, так и остаться в оппозиции. Работа в оппозиции нам очень хорошо знакома», — подчеркнула Лиепиня.

Она также заявила, что уже может поздравить Андриса Кулбергса из «Объединенного списка» (ОС) как будущего главу правительства.

«Ему предстоит сделать выбор: продолжать ту политику, которая проводилась до сих пор, или все-таки что-то изменить в составе коалиции. Возможно, коалицию вообще не нужно формировать, поскольку голосов достаточно много, чтобы диктовать свои условия», — считает представитель ЛПМ.

Говоря о шансах ЛПМ войти в новое правительство, Лиепиня отметила, что не может знать, «что у Кулбергса в голове». При этом партия намерена принять участие в политических консультациях у президента Латвии.

По мнению Лиепини, положение Кулбергса осложняет и то обстоятельство, что в «Объединенный список» входят представители нескольких партий, поэтому их взгляды на состав будущей коалиции могут различаться.

Как сообщалось ранее, после подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал «Объединенный список», получивший 35,3% голосов и 42 депутатских мандата.

На втором месте оказалась «Латвия на первом месте» с 13,1% голосов и 17 мандатами. Объединение «Суверенная власть»/«Младолатыши» получило 11,74% голосов и 15 мест в парламенте.

За Национальное объединение проголосовали 8,91% избирателей — партия получает десять мандатов. «Прогрессивные» с результатом 7,81% получат девять мест, а «Новое Единство», набравшее 6,34%, — семь.

Остальные восемь участвовавших в выборах политических сил не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Ближе всего к нему оказалась Союз зеленых и крестьян, получивший 4,41% голосов. «Мы меняем правила» набрали 3,43%, а партия «Для развития Латвии» — 2,18%. Эти политические силы смогут претендовать на государственное финансирование, поскольку получили более 2% голосов избирателей.

Чуть ниже двухпроцентного порога оказалась партия «Стабильности!» с 1,99%. «Восходящее солнце для Латвии» набрало 1,33%, «Список Гобземса» — 0,98%, «Центр согласия» — 0,82%, а Новая консервативная партия — 0,33%.