Победивший на выборах в Сейм «Объединенный список» (AS) намерен выдвинуть кандидата на пост премьер-министра из своих рядов, сохранить за собой Министерство финансов и, возможно, претендовать на руководство Министерством иностранных дел. Об этом агентству ЛЕТА заявил один из лидеров AS, министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.

По словам политика, «Объединенный список», разумеется, рассчитывает сохранить за собой пост премьер-министра, а также должность министра финансов. Таварс не исключил, что с учетом результатов выборов в следующем правительстве AS может получить больше министерских портфелей, чем в нынешнем кабинете.

В частности, «Объединенный список» может претендовать на руководство Министерством иностранных дел, которое до сих пор находилось в ведении «Нового единства» (JV). Вместе с тем Таварс подчеркнул, что переговоры о формировании правительства только начинаются, поэтому конкретное распределение должностей еще предстоит обсудить.

По мнению представителя AS, наиболее подходящей отправной точкой для переговоров о создании нового правительства является «прежняя коалиционная рамка». Среди прошедших в Сейм политических сил в нее входят также Национальное объединение и «Новое единство».

При этом Таварс на данный момент не видит возможности пригласить в коалицию партию «Латвия на первом месте».

Политик признался, что рассчитывал как минимум на 30 мест для AS в новом парламенте, поэтому 42 мандата, которые «Объединенный список» получил по предварительным итогам выборов, стали для него «небольшим сюрпризом».

По оценке Таварса, примерно 70% успеха AS — заслуга нынешнего премьер-министра от «Объединенного списка» и кандидата на пост главы следующего правительства Андриса Кулбергса.

«Это его работоспособность, личные качества, способность открыто общаться», — заявил министр.

Комментируя результаты других партий, Таварс признался, что ему «по-человечески жаль» Союз зеленых и крестьян (ZZS). В то же время он считает результат этой политической силы в определенной степени закономерным.

Среди причин политик назвал непоследовательную, по его оценке, позицию ZZS по вопросу Стамбульской конвенции, так называемое дело деревообработчиков, а также скандал вокруг бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, которого незадолго до выборов задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, после подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал «Объединенный список», получивший 42 депутатских мандата.