После подсчета около 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одерживает «Объединенный список» (AS), который получает 42 депутатских мандата. Это лучший результат одной политической силы на парламентских выборах в Латвии после восстановления независимости, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Для сравнения, «Латвийский путь» на выборах 1993 года получил 36 мест в Сейме, «Единство» в 2010 году — 33, а «Согласие» на внеочередных выборах 2011 года — 31 мандат.

При этом нынешние выборы отметились еще одним рекордом, но уже противоположного характера: явка стала самой низкой со времени восстановления независимости. В голосовании приняли участие около 51,8% избирателей.

Подсчет голосов практически завершен. На момент публикации оставалось обработать результаты 30 комиссий по почтовому голосованию. При этом во многих избирательных участках еще продолжается подсчет поставленных избирателями «плюсов» и вычеркиваний напротив фамилий отдельных кандидатов.

В Сейм проходят шесть политических сил

Предварительные результаты показывают, что в 15-й Сейм проходят только шесть партий и объединений. Союз зеленых и крестьян (ZZS) остается первым среди политических сил, не преодолевших пятипроцентный барьер.

За «Объединенный список» проголосовали 35,3% избирателей.

Второе место занимает «Латвия на первом месте» (LPV) с 13,1%, третье — объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ), получившее 11,74%.

Национальное объединение (NA) набирает 8,91%, «Прогрессивные» — 7,81%, «Новое Единство» (JV) — 6,34%.

При таком распределении голосов AS получает 42 из 100 мест в парламенте, LPV — 17, SV/AJ — 15, Национальное объединение — 10, «Прогрессивные» — девять, «Новое Единство» — семь.

ZZS остается за бортом Сейма

Еще восемь участвовавших в выборах политических сил не преодолевают пятипроцентный барьер.

Ближе всего к нему оказался Союз зеленых и крестьян — 4,41%. Партия «Мы меняем правила» получает 3,43%, «Для развития Латвии» — 2,18%.

Эти три политические силы, несмотря на непопадание в Сейм, смогут претендовать на государственное финансирование, поскольку получили более 2% голосов.

Буквально у этой черты остановилась партия «Стабильности!» — 1,99%. «Восходящее солнце для Латвии» набирает 1,33%, «Список Гобземса» — 0,98%, «Центр согласия» — 0,82%, Новая консервативная партия — 0,33%.

Таким образом, если предварительное распределение мандатов сохранится после завершения подсчета, новый Сейм будет состоять всего из шести политических сил, а «Объединенному списку» будет принадлежать 42% депутатских мест. При этом для самостоятельного большинства ему по-прежнему не хватает девяти мандатов.