Согласно результатам проведенного подсчета примерно 90% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одерживает "Объединенный список", и в связи с потенциальной неспособностью Союза зеленых и крестьян (СЗК) преодолеть 5%-й барьер нынешняя коалиция в неполном составе могла бы получить 59 депутатских мандатов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Поскольку СЗК опустился ниже 5%-го барьера, набрав 4,62% голосов, выше этой планки остались шесть партий.

Из подсчитанных на данный момент голосов за "Объединенный список" отдано 35,44%. На втором месте с 13,22% голосов находится "Латвия на первом месте" (ЛПМ), за ней с 11,73% голосов следует объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/Младолатыши). За Национальное объединение из подсчитанных на данный момент голосов отданы 9,09%.

Далее следуют "Прогрессивные" с 7,24% голосов и "Новое Единство" с 6,18% голосов.

Таким образом, эти партии в настоящее время могут рассчитывать на прохождение в Сейм. С выбыванием СЗК из круга партий, потенциально проходящих в Сейм, значительно возрастает количество мандатов "Объединенного списка", который при таком раскладе сил может рассчитывать на 41 депутатское место. При этом ЛПМ могут достаться 17 мандатов, СВ/Младолатышам - 15, Нацобъединению - 11, "Прогрессивным" - девять, а "Новому Единству" - семь мандатов.

Это означает, что нынешняя коалиция в неполном составе - без СЗК - могла бы в общей сложности получить 59 мест в Сейме, обеспечив таким образом большинство. Согласно текущим результатам, сформировать коалицию и обеспечить большинство, учитывая ранее обозначенные "красные линии", могут даже всего две партии - "Объединенный список" и Нацобъединение, получив в общей сложности 52 депутатских мандата.

Наряду с СЗК, остальные партии не набрали минимально необходимых для прохождения в Сейм 5% голосов. У партии "Мы меняем правила" сейчас 3,47% голосов, у партии "Для развития Латвии" - 2,13%, у партии "За стабильность!" - 2,03%, у партии "Восходящее солнце для Латвии" - 1,34%, у "Списка Гобземса" - 0,98%, у партии "Центр согласия" - 0,84%, а у Новой консервативной партии - 0,33% голосов.