Неудачный результат на выборах в 15-й Сейм связан с апатией внутри партии и неспособностью ее руководства «разбудить» политическую силу. Об этом агентству ЛЕТА заявил член правления объединения «Центр согласия» Янис Урбанович, который намерен уйти из руководства партии.

По его словам, еще до начала избирательной кампании многие представители партии поддались апатии, однако сам Урбанович надеялся «разбудить» однопартийцев, мотивировать их и заставить активнее включиться в борьбу.

«Я делал, что мог. Многое получилось, но не получилось главное — разбудить партию. Все остальное вторично. Мне не удалось пробудить желание распространять наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет свойство переходить в летаргический», — заявил опытный политик.

По мнению Урбановича, одной из причин апатии стал уход партийных лидеров в другие политические силы, откуда они продолжили обращаться как к членам «Согласия», так и к его избирателям.

Свою роль сыграло и общее разочарование в политике.

«Целая половина избирателей осталась дома. Это очень плохая новость для Латвии», — добавил Урбанович.

Сам он больше не видит себя в «Согласии» и считает, что политической силе необходим новый лидер.

«Я доведу все до конца. Но если мне не удалось разбудить коллег, то я уже не тот человек, который имеет право что-то обещать и к чему-то призывать», — сказал политик.

При этом Урбанович готов и в дальнейшем помогать советами как этой, так и другим политическим силам.

По его словам, результаты выборов в Сейм показывают, что «Согласие» оказалось невостребованным в обществе, причем меньше всего — среди собственных членов.

«Когда-то бренд „Согласия“ поднимал нас наверх, и не всегда заслуженно. Сегодня этот бренд тянет нас вниз — тоже не всегда заслуженно. Но это реальность, которую было бы глупо игнорировать», — заявил Урбанович.

Как сообщалось, после подсчета примерно 99% голосов убедительную победу на выборах в 15-й Сейм одержал «Объединенный список» (AS), получивший 42 депутатских мандата.

По предварительным итогам, в новый Сейм проходят только шесть политических сил. AS набрал 35,3% голосов, «Латвия на первом месте» (LPV) — 13,1%, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) — 11,74%, Национальное объединение (NA) — 8,91%, «Прогрессивные» — 7,81%, а «Новое единство» (JV) — 6,34%.

Соответственно, AS получает 42 места в Сейме, LPV — 17, SV/AJ — 15, Национальное объединение — 10, «Прогрессивные» — девять, а «Новое единство» — семь.

Остальные восемь участвовавших в выборах партий остаются за бортом парламента. Союз зеленых и крестьян (ZZS) набрал 4,41%, «Мы меняем правила» — 3,43%, а «Для развития Латвии» — 2,18%. Эти партии смогут претендовать на государственное финансирование, поскольку получили более 2% голосов.

Чуть ниже двухпроцентной отметки оказалась партия «Стабильности!» с 1,99%. «Восходящее солнце для Латвии» (ASL) получило 1,33%, «Список Гобземса» — 0,98%, «Центр согласия» — лишь 0,82%, а Новая консервативная партия — 0,33%.