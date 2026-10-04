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«Все зависит от Кулбергса»: «Прогрессивные» пока не выбрали сторону 0 377

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Антонина Ненашева

Партия "Прогрессивные" не оценивает свои результаты на выборах в Сейм как плохие, но о пребывании в правящей коалиции или оппозиции пока не говорит.

Депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Антонина Ненашева сказала агентству ЛЕТА, что результат "Прогрессивных" на этих выборах нельзя назвать неудачным. Кроме того, если посмотреть на результаты тех партий, с которыми "Прогрессивные" ранее были в коалиции, то результаты "Прогрессивных" можно назвать прекрасными.

В то же время Ненашева признала, что партия надеялась на лучшие результаты.

На вопрос о том, где "Прогрессивные" видят свое место в новоизбранном Сейме - в правящей коалиции или в оппозиции - Ненашева ответила, что партия не боится работать, однако это будет зависеть от победившего на выборах "Объединенного списка" (ОС) и премьера Андриса Кулбергса.

По словам Ненашевой, нужно понять, какие решения Кулбергс может предложить для различных проблемных вопросов. "ОС и Кулбергс получили очень большой кредит доверия, но, чтобы говорить о коалиции, нужно видеть решения. Их мы пока не видели", - сказала она.

"От всего этого зависят и наши желания или возможности", - сказала Ненашева.

"Прогрессивные" в новом Сейме могут рассчитывать на на девять мандатов.

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#выборы #Сейм #коалиция #оппозиция #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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