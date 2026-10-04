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Рига строит жилье для специалистов: до сих пор непонятно, кого считать специалистами 0 155

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жилье для специалистов
ФОТО: BB.LV/AI

Рижская дума решила увеличить участие в программе государственно-частного партнерства по созданию арендного жилья для «специалистов Латвии».

Список подобных проектов пополнился еще одним адресом: ул. Межэзера, 5, в Чиекуркалнсе. Там предполагается построить 90 новых арендных квартир. Таким образом, всего по этой программе планируется 822 квартиры «по доступным ценам аренды».

Что из всего этого получится, сложно прогнозировать. Пока в списке мест, где должны быть построены арендные дома, значатся ул. Тинужу, ул. Озолциема, ул. Межрозишу. Там всего предполагалось построить 732 квартиры.

Следует учитывать, что, если «специалист» уходит из специальности, он может лишиться права на такую арендную квартиру. Получается, создается некий образец «крепостничества», который уже применялся в советское время, когда школы предоставляли квартиры ночным сторожам, дворникам, а еще раньше, до Первой мировой войны, — директору и учителям, больницы — врачам, а Трамвайное общество — своим служащим. Но после прекращения трудовых отношений служебные квартиры следовало освободить.

Кто же будет считаться «специалистом Латвии», пока не совсем понятно. Перечень групп таких специалистов Рижской думе до сих пор не разработан и не утвержден. Что и где собираются строить, вроде понятно. Теперь осталось выяснить, для кого.

И еще один момент: при государственно-частном партнерстве сначала частные инвесторы за свои средства построят эти арендные дома, а потом город и государство долгие годы будут расплачиваться со строителями. Никаких конкурсов пока не объявлено.

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#Латвия
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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