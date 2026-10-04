Сравнительно низкая активность избирателей на выборах в 15-й Сейм вызывает тревогу, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в социальных сетях.

Явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой за весь период после восстановления независимости Латвии — в голосовании приняли участие лишь 51,8% избирателей.

По мнению президента, возможно, многие жители не верили в свою способность повлиять на политические процессы, а предложения партий не смогли их заинтересовать.

«Разочарование и безразличие опасны для демократических основ и будущего нашей страны. Когда страсти улягутся, об этом необходимо серьезно задуматься и политикам, и экспертам, и журналистам», — подчеркнул Ринкевич.

Президент отметил, что одной «волшебной палочки», способной изменить ситуацию, нет и не будет — нет ее и у главы государства. Вместе с тем Ринкевич выразил надежду, что 15-й Сейм своей работой сможет существенно повысить доверие общества к власти и на следующих выборах, в 16-й Сейм, проголосует значительно больше граждан.

Президент поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, а также членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасное и бесперебойное проведение голосования.

Глава государства также поздравил все политические силы и их кандидатов, прошедших в Сейм. Тем, кто остался «за чертой», президент выразил благодарность за участие в выборах.

«Важно, что есть люди, которые сочли подходящими именно ваши идеи и программы. Значит, есть потенциал развивать их и убеждать более широкий круг избирателей. Следующий политический цикл уже не за горами», — отметил Ринкевич, пожелав политикам успехов.

Как сообщалось, после подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительно лидирует «Объединенный список» (AS), тогда как Союз зеленых и крестьян (ZZS) не преодолевает пятипроцентный барьер.

За AS отдано 35,3% подсчитанных голосов. На втором месте находится «Латвия на первом месте» (LPV) с 13,1%, далее следует «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) с 11,73%. Национальное объединение (NA) набирает 8,91%, «Прогрессивные» — 7,81%, а «Новое единство» (JV) — 6,34%.

Первым за чертой прохождения в парламент остается ZZS с 4,41%.

При таком распределении голосов AS получает 42 депутатских мандата, LPV — 17, SV/AJ — 15, Национальное объединение — 10, «Прогрессивные» — девять, а «Новое единство» — семь.