Рейнис Узулниекс, недавно лишившийся должности министра благосостояния после инцидента с вождением в состоянии алкогольного опьянения, получил заметную поддержку избирателей на выборах в 15-й Сейм. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Узулниекс баллотировался в Земгале от Союза зеленых и крестьян (ZZS) под первым номером. Согласно обновленным данным ЦИК на утро 4 октября, ему поставили 975 «плюсов», одновременно его имя 910 раз вычеркнули из бюллетеней. Таким образом, отношение избирателей к политику оказалось весьма неоднозначным.

После учета персональных отметок Узулниекс оказался на пятом месте среди кандидатов ZZS в Земгале. Наибольший итоговый результат внутри списка на данный момент имеет Ивар Горскис.

Сам ZZS получил в Земгале 6638 голосов, или 6,11%. Однако результат партии в отдельном избирательном округе не означает преодоления общенационального пятипроцентного барьера, необходимого для получения мест в Сейме.

В целом явка в Земгальском избирательном округе составила 54,48%: из 199 469 имеющих право голоса жителей в выборах приняли участие 108 676 человек.

В Земгале распределяются 13 депутатских мандатов. Всего в округе были заявлены 207 кандидатов от 14 списков.

Подсчет и обработка результатов продолжаются, поэтому данные о «плюсах», вычеркиваниях и итоговых местах кандидатов еще могут измениться.