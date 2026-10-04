На выборах в 15-й Сейм в Даугавпилсе убедительно больше всего голосов получила партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), за которую проголосовали 9797 избирателей, или 38,96%, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

На втором месте - "Суверенная власть"/"Младолатыши", получившая 5822 голоса, или 23,15% поддержки избирателей, а на третьем месте - "За стабильность" с 2686 голосами, или 10,68%.

"Объединенный список" получил 2232 голоса, или 8,88%. Далее следуют "Прогрессивные" с 739 голосами, или 2,94%, Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 721 голосом, или 2,87%, "Центр согласия" с 714 голосами, или 2,84%, и Национальное объединение с 595 голосами, или 2,37%.

В Даугавпилсе право голоса имели 54 073 жителя, из которых в выборах приняли участие 25 170 избирателей, или 46,55%.

На выборах в 14-й Сейм в Даугавпилсе победила партия "За стабильность" с 26,01%, за ней следовало "Согласие" с 16,89%, "Русский союз Латвии" с 10,95%, СЗК с 9,41%, "Суверенная власть" с 7,53%, ЛПМ с 5,63% и "Каждому и каждой" - с 5,50%.

Таким образом, поддержка ЛПМ в Даугавпилсе за четыре года выросла почти в семь раз, а результат "Суверенной властм"/"Младолатышей" по сравнению с результатом "Суверенной власти" на выборах в 14-й Сейм - более чем в три раза. В свою очередь, поддержка "За сабильность" сократилась почти в два с половиной раза, а СЗК - более чем в три раза.