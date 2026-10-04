Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Елгаве на выборах за «Объединенный список» проголосовал каждый третий избиратель 0 118

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елгава
ФОТО: LETA

На выборах в 15-й Сейм в Елгаве за "Объединенный список" проголосовал каждый третий избиратель этого самоуправления, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

По сравнению с состоявшимися четыре года назад выборами в 14-й Сейм, поддержка избирателей этой политической силы выросла с 9,65% до 33,6%.

За "Суверенную власть"/"Младолатышей" на этих выборах проголосовали 17,99% жителей, за "Латвию на первом месте" (ЛПМ) - 10,66%, за Национальное объединение - 8,63%, за "Прогрессивных" - 6,79%, а за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 6,23%.

В свою очередь, лидер предыдущих выборов в этом самоуправлении - "Новое Единство" - в этом году получил 5,69% голосов.

Остальные партии в Елгаве не преодолели 5%-й барьер.

На выборах в 14-й Сейм в Елгаве победило "Новое Единство" с 17,56% голосов. СЗК тогда поддержали 17,14% жителей, Нацобъединение - 9,6%, Русский союз Латвии - 9,24%, а "Прогрессивных" - 5,07% избирателей.

×
#выборы #Сейм #Латвия #партии #новое единство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат Сейма
Изображение к статье: Узулниекс
Изображение к статье: Латвия и США
Изображение к статье: Осень

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига
Наша Латвия
Изображение к статье: Подсчет голосов
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Изображение к статье: Переговоры
В мире
Изображение к статье: Даугавпилс
Наша Латвия
Изображение к статье: Рига
Наша Латвия
Изображение к статье: Подсчет голосов
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео