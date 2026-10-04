На выборах в 15-й Сейм в Елгаве за "Объединенный список" проголосовал каждый третий избиратель этого самоуправления, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

По сравнению с состоявшимися четыре года назад выборами в 14-й Сейм, поддержка избирателей этой политической силы выросла с 9,65% до 33,6%.

За "Суверенную власть"/"Младолатышей" на этих выборах проголосовали 17,99% жителей, за "Латвию на первом месте" (ЛПМ) - 10,66%, за Национальное объединение - 8,63%, за "Прогрессивных" - 6,79%, а за Союз зеленых и крестьян (СЗК) - 6,23%.

В свою очередь, лидер предыдущих выборов в этом самоуправлении - "Новое Единство" - в этом году получил 5,69% голосов.

Остальные партии в Елгаве не преодолели 5%-й барьер.

На выборах в 14-й Сейм в Елгаве победило "Новое Единство" с 17,56% голосов. СЗК тогда поддержали 17,14% жителей, Нацобъединение - 9,6%, Русский союз Латвии - 9,24%, а "Прогрессивных" - 5,07% избирателей.