В Латгальском избирательном округе на выборах в 15-й Сейм больше всего вычеркиваний среди кандидатов к утру воскресенья получили представители «Объединенного списка» (AS) Раймондс Вейонис и Юрис Вилюмс, а также кандидат от партии «Латвия на первом месте» (LPV) Александр Барташевич. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Бывшего президента Латвии Раймондса Вейониса избиратели вычеркнули 1363 раза, Вилюмса — 1093 раза, а Барташевича — 961 раз.

При этом у всех троих количество «плюсов» оказалось значительно выше числа вычеркиваний. Вейонис получил 1812 «плюсов», Вилюмс — 2366, а Барташевич — 4520.

Особенно примечательно, что девять из десяти наиболее часто вычеркиваемых кандидатов в Латгале представляют «Объединенный список». После Вейониса и Вилюмса идут Сандра Киндзуле с 822 вычеркиваниями, Арийс Вуцанс — 799, Ливия Плавинска — 782 и Инара Гроце — 773. Андриса Бачукса вычеркнули 756 раз, Оскара Зугицкиса — 710, Александра Нарницкиса — 689.

Для некоторых кандидатов персональные отметки заметно изменили положение внутри списка. Киндзуле получила только 552 «плюса» при 822 вычеркиваниях и с первоначального четвертого места опустилась на 15-е.

Вилюмс, несмотря на большое число вычеркиваний, сохранил первое место в списке AS, тогда как Вейонис переместился со второго на третье.

Барташевич получил более 4500 «плюсов»

В списке LPV вслед за Барташевичем по количеству вычеркиваний идет Александр Гусев — его фамилию вычеркнули 677 раз.

При этом Барташевич занимает второе место внутри списка. Его опережает Ольга Петкевича, получившая 5273 «плюса» при 544 вычеркиваниях.

В списке Союза зеленых и крестьян (ZZS) чаще всего вычеркивали Лигу Козловску — 412 раз. Одновременно она получила 413 «плюсов» и в текущем рейтинге кандидатов опустилась со второго на пятое место. Андрис Морозовс получил 377 вычеркиваний, Янис Дуклавс — 371.

У Национального объединения (NA) чаще всего вычеркивали Петериса Рожинскиса — 365 раз. За ним следуют лидер списка Эдмундс Тейрумниекс с 347 вычеркиваниями и Рита Вайкуле — с 342.

В объединенном списке «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) больше всего вычеркиваний получил Эрнестс Юрканс — 212. Раймондс Рубикс был вычеркнут 193 раза, Андрейс Шикорс — 185.

Лидер списка партии «Мы меняем правила» Айнарс Миелавс получил 190 вычеркиваний и 183 «плюса». В результате он опустился с первого на седьмое место.

У «Прогрессивных» чаще всего вычеркивали лидера списка Лейлу Расиму — 160 раз. Однако одновременно она получила 486 «плюсов» и сохранила первое место.

В списке «Нового Единства» больше всего вычеркиваний — 140 — получила Анна Ранцане.