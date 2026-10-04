В Латгальском избирательном округе на выборах в 15-й Сейм больше всего голосов получила партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ), набравшая 25 174 голоса, или 29,07% от числа признанных действительными конвертов в округе, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

На втором месте в Латгале расположился "Объединенный список", за который проголосовали 16 332 избирателя, или 18,86%, а на третьем - объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" (СВ/Младолатыши) с 14 953 голосами, или 17,27%.

Согласно предварительным результатам, ЛПМ в Латгальском округе получила пять из 12 депутатских мандатов, в то время как "Объединенный список" и СВ/Младолатыши получили по три депутатских места. В свою очередь, один мандат достанется Национальному объединению, которое получило 5832 голоса, или 6,73% поддержки избирателей.

Далее следуют Союз зеленых и крестьян (СЗК) с 5786 голосами (6,68%), партия "За стабильность!" с 5515 голосами (6,37%), "Прогрессивные" с 2748 голосами (3,17%) и "Новое Единство" с 2615 голосами (3,02%). Остальные кандидатские списки в Латгальском округе получили менее 3% голосов.

В Латгальском избирательном округе на этих выборах право голоса имели 183 759 избирателей, из которых в выборах приняли участие 86 685, или 47,17%. Действительными были признаны 86 607 конвертов, а количество действительных избирательных бюллетеней достигло 84 862.

Наибольшее число избирателей в Латгальском округе было в Даугавпилсе, где право голоса имели 54 073 жителя, а также в Резекненском крае с 22 774 избирателями и в Резекне с 20 841 избирателем. Наименьшее число избирателей было в Ливанском крае, где проголосовать могли 8243 избирателя.

Латгальский избирательный округ на выборах в 15-й Сейм избирает 12 депутатов, при этом на участие в выборах были заявлены 180 кандидатов от 14 списков.

На выборах в 14-й Сейм в Латгальском избирательном округе больше всего голосов получила политическая партия "За стабильность!", за которую проголосовали 20 634 избирателя, или 18,56% от числа признанных действительными конвертов.

На втором месте тогда был СЗК с 16 157 голосами, или 14,54%, а на третьем месте - социал-демократическая партия "Согласие", получившая 12 749 голосов, или 11,47%. Далее следовали "Русский союз Латвии" с 7,22%, "Новое Единство" с 6,97% и партия "Латвия на первом месте" с 6,53% голосов.