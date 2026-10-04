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Рига сделала свой выбор: кто получает 38 столичных мандатов и кого избиратели массово вычеркивали 1 5139

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рига
ФОТО: LETA

Среди политических сил, проходящих в 15-й Сейм, наибольшую поддержку в Риге получил «Объединенный список» (AS), а наименьшую — Национальное объединение (NA), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В столице уже подсчитаны голоса со всех 163 избирательных участков, однако обработка персональных «плюсов» и вычеркиваний еще продолжается. В Рижском избирательном округе распределяется больше всего депутатских мест — 38.

«Объединенный список» получает в Рижском округе 14 мандатов. По текущим результатам депутатами могут стать Андрис Кулбергс, Янис Ензис, Лига Менгельсоне, Карина Микельсоне, Гунтарс Витолс, Лиене Апине, Мартиньш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Виестурс Витовскис, Марис Озолиньш, Агнесе Купача, Валтерс Болевицс и Янис Стерниниекс.

Самым часто вычеркиваемым кандидатом AS в Риге оказался Ингмарс Лидака. Он стартовал с третьего места в списке, однако после учета персональных отметок опустился на последнее. Лидаку вычеркнули 8819 избирателей, тогда как «плюс» ему поставили 4974 человека.

Объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) предварительно получает семь мест. В Сейм могут пройти Юлия Степаненко, Рудольф Бреманис, Любовь Швецова, Юлия Сохина, Наталия Аболa, Инна Дьери и Артур Клебахс.

«Латвия на первом месте» (LPV) получает шесть мандатов. На депутатские места претендуют Айнарс Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Роберт Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранек.

У «Прогрессивных» в Риге пять мандатов. По предварительным результатам депутатами могут стать Андрис Шуваевс, Майрита Лусе, Антонина Ненашева, Мартиньш Хиршс и Селма Левренце.

При этом сильнее всего избиратели «Прогрессивных» вычеркивали бывшего министра сообщения Каспарса Бришкенса. В первоначальном списке он занимал четвертое место, но после учета персональных отметок опустился на последнее. Бришкенс получил 1348 «плюсов», тогда как вычеркнули его 2940 избирателей.

«Новое Единство» (JV) и Национальное объединение предварительно получают в Рижском округе по три места.

От JV в Сейм могут пройти Байба Браже, Андрейс Юдинс и Инесе Либиня-Эгнере. От Национального объединения — Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис и Иварс Аболиньш.

В целом на выборах в 15-й Сейм убедительно лидирует «Объединенный список». При нынешнем распределении голосов AS получает 42 места в парламенте, LPV — 17, SV/AJ — 15, Национальное объединение — 10, «Прогрессивные» — девять, а «Новое Единство» — семь.

Союз зеленых и крестьян (ZZS), согласно предварительным результатам, не преодолевает необходимый для попадания в Сейм пятипроцентный барьер.

Персональный состав депутатов пока может измениться, поскольку подсчет «плюсов» и вычеркиваний еще не завершен.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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