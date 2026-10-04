На выборах в 15-й Сейм граждане Латвии, проживающие в США и Канаде, чаще всего отдавали голоса за «Прогрессивных», «Новое Единство» (JV) и «Объединенный список» (AS). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Латвии (ЦИК).

Последние избирательные участки в Северной Америке закрылись в воскресенье утром по латвийскому времени. Всего в США в субботу работали 16 участков, а в Канаде — шесть.

В США в голосовании приняли участие 1357 граждан Латвии, в Канаде — 578.

Наибольшую поддержку в обеих странах получили «Прогрессивные»: в США за партию проголосовали 28,4% избирателей, а в Канаде — 37%.

За «Новое Единство» отдали голоса 25,4% участников голосования в США и 21,6% в Канаде. «Объединенный список» поддержали соответственно 23,7% и 20,2% избирателей.

За Национальное объединение в США проголосовали 8,2%, в Канаде — 6,9%.

Остальные политические силы в обеих странах не смогли преодолеть отметку в 5% голосов.