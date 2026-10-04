На выборах в 15-й Сейм в Великобритании победил "Объединенный список", свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

За "Объединенный список" в Великобритании проголосовали 907 избирателей, или 27,9%, а за партию "Прогрессивные" - 566 избирателей, или 17,4%.

Далее следуют "Суверенная власть"/"Младолатыши", за которую проголосовали 394 избирателя, или 12,1%, "Латвия на первом месте" - 348 избирателей, или 10,7%, "Новое Единство" - 296 избирателей, или 9,1%, и Национальное объединение - 218 избирателей, или 6,7%.

Остальные партии в Великобритании не преодолели 5%-й барьер.

На выборах в 15-й Сейм в Великобритании было открыто девять избирательных участков, на которых проголосовали 3256 избирателей.