В Сейме нового созыва немного увеличится доля депутатов-женщин, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии о результатах голосования на 1057 из 1059 избирательных участков.

Всего в 15-й Сейм может быть избрано 37 женщин и 63 мужчины.

Согласно данным архива агентства ЛЕТА, в 13-й Сейм была избрана 31 женщина, а в 14-й Сейм - 30 женщин.

Меньше всего в новом Сейме будет представлено женщин из Земгале. Среди 13 депутатов, избранных в Земгальском избирательном округе, будут только две женщины и 11 мужчин. В Латгале среди 12 депутатов - три женщины и девять мужчин, а в Видземе среди 26 депутатов - девять женщин и 17 мужчин.

В Риге среди 38 избранных депутатов может быть 18 женщин и 20 мужчин.

В Курземе фактически удалось соблюсти гендерный баланс, так как среди 11 избранных депутатов будет пять женщин и шесть мужчин.

Как сообщалось, по результатам подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", который набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата.

В Сейм прошли еще пять партий - "Латвия на первом месте" набрала 13,1% голосов и получила 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 11,74% голосов и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% голосов и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% голосов и девять мандатов, "Новое Единство" - 6,34% и семь мандатов.