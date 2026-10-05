Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

70 евро в день! Почему для работающих в Латвии болезнь — роскошь 0 251

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Больной

Матисс Кокинс в своём профиле “Linkedin” поделился интересными расчётами о болезнях в Латвии. Оказывается, болеть в нашей стране совсем невыгодно.

Матисс пишет: “Настоящее утро, ситуация как в песне Лауриса Рейникса — “У меня голова кипит, земля горит, руки жжёт…” Иными словами — получилось немного приболеть. Школьные времена прошли, теперь уже начинаем считать, сколько это сейчас будет стоить.

В Латвии ответ жесток: за первый день болезни ты не получишь ничего. Ни от работодателя, ни от государства. Если твоя зарплата близка к средней по Латвии, ты сразу останешься без почти 70 евро. Просто за то, что ты болен.

Поэтому большинство людей принимает то же решение, которое ты только что обдумывал: встают, выпивают обезболивающую таблетку и идут на работу. Потому что не могут позволить себе плохо себя чувствовать.

Статистика подтверждает — 70% жителей Латвии признают, что ходили на работу больными. Ещё хуже — 39% даже боятся, что болезнь может стоить им работы. Это уже не выбор между здоровьем и обязанностью, это математика, которую каждый просчитывает у себя в голове примерно в 6:30 утра.

Только, что интересно, эта математика невыгодна и работодателю. Исследование, валидированное по методике ВОЗ, показывает: средний работник 57,5 дня в году “работает” с существенно сниженной отдачей, потому что болен — по сравнению всего с 4 днями, которые люди фактически берут как выходные. Больной сотрудник за компьютером обходится компании примерно в 10 раз дороже, чем тот же сотрудник, который спокойно выздоравливает дома.

Конечно, может и повезти. У нас в DeskTime введены 9 оплачиваемых дней здоровья в год — без вопросов, без доказательств. Часто достаточно 1 дня, чтобы восстановиться, физически или ментально, и вернуться к работе в полную силу — а не тянуться через неделю на 40%, по пути заражая половину офиса.”

×
#здравоохранение #Латвия #зарплата #болезни #рабочая сила
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: перекресток
Изображение к статье: люди заходят в поезд
Изображение к статье: дерево и ветер
Изображение к статье: Atvadas

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: спининг
Наша Латвия
Изображение к статье: Кот спит на батарее
Наша Латвия
Изображение к статье: Олег Куваев и Масяна
В мире
Изображение к статье: Когда стоит избавиться от помады
Люблю!
Изображение к статье: белый автомобиль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Евро резко подешевел к доллару
Бизнес
2
Изображение к статье: спининг
Наша Латвия
Изображение к статье: Кот спит на батарее
Наша Латвия
Изображение к статье: Олег Куваев и Масяна
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео