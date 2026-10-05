Матисс пишет: “Настоящее утро, ситуация как в песне Лауриса Рейникса — “У меня голова кипит, земля горит, руки жжёт…” Иными словами — получилось немного приболеть. Школьные времена прошли, теперь уже начинаем считать, сколько это сейчас будет стоить.

В Латвии ответ жесток: за первый день болезни ты не получишь ничего. Ни от работодателя, ни от государства. Если твоя зарплата близка к средней по Латвии, ты сразу останешься без почти 70 евро. Просто за то, что ты болен.

Поэтому большинство людей принимает то же решение, которое ты только что обдумывал: встают, выпивают обезболивающую таблетку и идут на работу. Потому что не могут позволить себе плохо себя чувствовать.

Статистика подтверждает — 70% жителей Латвии признают, что ходили на работу больными. Ещё хуже — 39% даже боятся, что болезнь может стоить им работы. Это уже не выбор между здоровьем и обязанностью, это математика, которую каждый просчитывает у себя в голове примерно в 6:30 утра.

Только, что интересно, эта математика невыгодна и работодателю. Исследование, валидированное по методике ВОЗ, показывает: средний работник 57,5 дня в году “работает” с существенно сниженной отдачей, потому что болен — по сравнению всего с 4 днями, которые люди фактически берут как выходные. Больной сотрудник за компьютером обходится компании примерно в 10 раз дороже, чем тот же сотрудник, который спокойно выздоравливает дома.

Конечно, может и повезти. У нас в DeskTime введены 9 оплачиваемых дней здоровья в год — без вопросов, без доказательств. Часто достаточно 1 дня, чтобы восстановиться, физически или ментально, и вернуться к работе в полную силу — а не тянуться через неделю на 40%, по пути заражая половину офиса.”