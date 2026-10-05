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Каштан на счастье за 147 евро: Банк Латвии выпускает необычную монету-талисман 0 23

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
grani.lv
Изображение к статье: Монета "каштан"

Осенью каштаны в Риге валяются под ногами совершенно бесплатно. Но с 8 октября появится один особенный — серебряный, позолоченный, стоимостью 147 евро. Банк Латвии выпускает новую коллекционную монету «Каштан», которую предлагает воспринимать и как произведение искусства, и как талисман на счастье.

Монета и выглядит как настоящий каштан, только сильно облагороженный. Она сделана из серебра 999-й пробы, имеет неправильную форму, а сам плод и гурт (ребро монеты) покрыты позолотой. Весит такой каштан 23 грамма, его максимальный размер — 35 миллиметров.

Номинал монеты — всего 5 евро. Правда, купить ее за пятерку не получится: продажная цена составляет 147 евро.

Тираж тоже небольшой — 3000 экземпляров. Продажи начнутся 8 октября в 12.00 исключительно в интернет-магазине Банка Латвии e-monetas.lv. В одни руки дадут не больше трех монет.

Автор «Каштана» — художник Каспарс Лидумс. Его проект в прошлом году победил в открытом конкурсе Банка Латвии на лучший дизайн коллекционной монеты на тему природы. Чеканили новинку не в Латвии, а на Литовском монетном дворе.

Почему именно каштан? Банк Латвии сопровождает выпуск целой историей.

Конский каштан для Латвии вообще-то приезжий. Эти деревья появились здесь примерно на рубеже XVII–XVIII веков и поначалу росли главным образом в усадебных парках. Позже каштаны прижились настолько хорошо, что стали привычной частью латвийского пейзажа.

Попали они и в культуру. Огромный каштан возле дома латышского писателя Эдварта Вирзы в Елгавском крае связывают с его знаменитой книгой «Страумены», где под деревом хозяева и гости празднуют и отдыхают после работы. А Вильгельм Пурвитис еще в начале XX века написал картину «Цветущие каштаны».

Но для новой монеты важнее оказалась другая, гораздо более житейская сторона каштановой славы.

Существует старое поверье: если носить каштан с собой, он защищает владельца от неприятностей и даже помогает от некоторых недугов. Причем в латышской народной версии счастье требует некоторой дисциплины: женщинам полагается держать каштан в левом кармане, мужчинам — в правом.

Вот этот карманный талисман Банк Латвии и решил превратить в монету. «Каштан» — одна из четырех коллекционных монет, запланированных Банком Латвии на 2026 год. В нынешнюю программу также вошли монеты, посвященные свадебному венцу, «Золотому семечку» и сказочным персонажам Анны Бригадере. Кроме того, к концу года должен появиться памятный двухевровик, посвященный традиции рождественских ярмарок в Латвии.

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#банк Латвии #дизайн #искусство #природа #культура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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