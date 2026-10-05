С 1 октября на так называемых лососевых реках Латвии действует полный запрет на рыбалку — начался сезон нереста лосося и кумжи. Инспекторы обещают круглосуточные рейды, а браконьеров будут искать в том числе с помощью камер и дронов с тепловизорами.

Главные места обитания и нереста диких лососевых в Латвии находятся в бассейнах Гауи, Ирбе, Салацы и Венты. Осенью взрослые рыбы после нескольких лет, проведенных в море, возвращаются в реки, где появились на свет.

Путь может составлять десятки километров против течения. Во время нерестовой миграции лосось и кумжа практически перестают питаться: рыба ищет участки с галькой и гравием, где самки устраивают гнезда и откладывают икру.

Именно в этот период рыба особенно уязвима для браконьеров. Поэтому государственные природоохранные инспекторы вместе с Государственной и муниципальной полицией и Земессардзе переходят на усиленный контроль нерестовых рек днем и ночью. Для наблюдения будут использовать видеокамеры и беспилотники с тепловизорами, позволяющие обнаруживать нарушителей в темноте и труднодоступных местах.

Цена незаконно пойманного лосося или кумжи может оказаться весьма солидной. За каждую пойманную и убитую рыбу во внутренних водах нарушителю придется возместить государству 715 евро ущерба, нанесенного рыбным ресурсам. И это не сам штраф: за нарушение правил рыболовства предусмотрено отдельное административное наказание, а если причиненный ущерб будет признан существенным, дело может дойти до уголовной ответственности.

При этом запрет на лосося и кумжу гораздо шире нынешнего сезонного ограничения. Во внутренних водах Латвии оставлять их в улове запрещено круглый год. Исключение составляют отдельные места лицензионной рыбалки, где лов разрешается с 1 января по 30 сентября.

А с 1 октября на перечисленных в правилах лососевых реках нельзя уже просто рыбачить — независимо от того, какую именно рыбу собирался поймать рыбак. Ограничение действует до окончания нерестового сезона.

Осенние запреты касаются и других видов. Ручьевую форель нельзя оставлять в улове с 1 сентября по 30 ноября, сига и ряпушку — с 1 октября по 30 ноября.