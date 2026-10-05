Немецкие истребители Eurofighter, временно размещенные в Латвии на период выборов в Сейм, завершили миссию и покинули авиабазу Лиелварде. В Министерстве обороны подчеркнули, что операция стала проверкой готовности НАТО быстро усиливать защиту восточного фланга альянса.

Военно-воздушные силы Германии завершили временную миссию в Латвии. Истребители Eurofighter, находившиеся на авиабазе Лиелварде во время выборов в Сейм, покинули страну.

Министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил немецкое подразделение за участие в обеспечении безопасности воздушного пространства. По его словам, операция продемонстрировала способность НАТО при необходимости оперативно усиливать оборону союзников, а также готовность Латвии принимать и обеспечивать поддержку авиации партнеров.

Во время пребывания в Латвии немецкие самолеты выполняли задачи в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В Министерстве обороны считают, что миссия позволила не только усилить охрану воздушного пространства, но и проверить, насколько быстро альянс способен перебрасывать силы и разворачивать их на территории союзников.

Фактически речь шла не только о дежурстве авиации, но и о практической проверке готовности инфраструктуры и взаимодействия между союзниками.

В период парламентских выборов дополнительную поддержку Латвии также оказывали военно-воздушные силы Германии, Италии и Турции.

Повышенное внимание к защите воздушного пространства связано с изменившейся ситуацией в сфере безопасности в регионе. В течение этого года в странах Балтии неоднократно фиксировались инциденты с беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны отмечают, что эти случаи подтверждают необходимость дальнейшего укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.