Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Немецкие истребители покинули Латвию 0 308

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: истребители
ФОТО: LETA

Немецкие истребители Eurofighter, временно размещенные в Латвии на период выборов в Сейм, завершили миссию и покинули авиабазу Лиелварде. В Министерстве обороны подчеркнули, что операция стала проверкой готовности НАТО быстро усиливать защиту восточного фланга альянса.

Военно-воздушные силы Германии завершили временную миссию в Латвии. Истребители Eurofighter, находившиеся на авиабазе Лиелварде во время выборов в Сейм, покинули страну.

Министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил немецкое подразделение за участие в обеспечении безопасности воздушного пространства. По его словам, операция продемонстрировала способность НАТО при необходимости оперативно усиливать оборону союзников, а также готовность Латвии принимать и обеспечивать поддержку авиации партнеров.

Во время пребывания в Латвии немецкие самолеты выполняли задачи в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В Министерстве обороны считают, что миссия позволила не только усилить охрану воздушного пространства, но и проверить, насколько быстро альянс способен перебрасывать силы и разворачивать их на территории союзников.

Фактически речь шла не только о дежурстве авиации, но и о практической проверке готовности инфраструктуры и взаимодействия между союзниками.

В период парламентских выборов дополнительную поддержку Латвии также оказывали военно-воздушные силы Германии, Италии и Турции.

Повышенное внимание к защите воздушного пространства связано с изменившейся ситуацией в сфере безопасности в регионе. В течение этого года в странах Балтии неоднократно фиксировались инциденты с беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны отмечают, что эти случаи подтверждают необходимость дальнейшего укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

×
#НАТО #выборы #авиация #Латвия #безопасность #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: перекресток
Изображение к статье: люди заходят в поезд
Изображение к статье: дерево и ветер
Изображение к статье: Atvadas

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: спининг
Наша Латвия
Изображение к статье: Кот спит на батарее
Наша Латвия
Изображение к статье: Больной
Наша Латвия
Изображение к статье: Олег Куваев и Масяна
В мире
Изображение к статье: Когда стоит избавиться от помады
Люблю!
Изображение к статье: белый автомобиль
ЧП и криминал
Изображение к статье: спининг
Наша Латвия
Изображение к статье: Кот спит на батарее
Наша Латвия
Изображение к статье: Больной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео