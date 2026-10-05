Рекордно низкую активность избирателей на выборах в Сейм можно объяснить разочарованием в политике и ощущением людей, что их интересы недостаточно представлены, а их мнение не слышат. Такое мнение в разговоре с агентством LETA высказал профессор Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.

По словам Икстенса, его оценка основана на исследовании, проведенном в Латвии несколько лет назад. Оно показало, что люди не чувствуют себя представленными и услышанными, разочаровываются в политическом процессе и не видят в нем значимых положительных результатов.

Если ощущение разочарования и того, что человека не слышат, становится достаточно сильным, люди перестают видеть смысл в участии в выборах, пояснил политолог.

Что может вернуть людей на выборы

По мнению Икстенса, повышение активности общества в первую очередь зависит от самих политиков. Чтобы переломить тенденцию снижения явки, необходимы серьезные изменения, благодаря которым люди действительно почувствуют, что к их мнению прислушиваются.

Политолог напомнил, что в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину ощущение угрозы и тревога способствовали политической мобилизации и подтолкнули больше людей прийти на выборы.

Сейчас, допускает Икстенс, общество могло в определенной степени привыкнуть к ситуации, а первоначальная острота этих ощущений снизилась.

«Нас не слышат»

По оценке политолога, ощущение того, что мнение людей остается неуслышанным, сильнее выражено в восточнославянской среде, и для этого, по его словам, существуют объективные причины.

Снижается активность латвийских избирателей и за рубежом. Икстенс связывает это в том числе с тем, что часть жителей уехала из Латвии именно из-за разочарования политикой государства и своими перспективами в стране.

Самая низкая явка после восстановления независимости

На выборах в 15-й Сейм проголосовали лишь 51,79% избирателей — это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости Латвии.

До этого антирекорд принадлежал выборам в 13-й Сейм, когда проголосовали 54,56% избирателей. На выборах в 12-й Сейм явка составила 58,85%, а в 14-й Сейм — 59,41%.

Для сравнения, рекорд был установлен на выборах в 5-й Сейм — тогда на участки пришли 89,9% избирателей.

Таким образом, за несколько десятилетий разрыв оказался огромным: от почти 90% до немногим более половины имеющих право голоса. По оценке Икстенса, изменить эту тенденцию без восстановления у людей ощущения, что их действительно слышат, будет сложно.