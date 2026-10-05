После относительно спокойных выходных в Латвию придет более осенняя погода. В понедельник во многих районах ожидаются небольшие дожди, усилится ветер, а температура воздуха останется умеренной.

В понедельник погода в Латвии будет преимущественно облачной. В течение дня во многих районах страны пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Усилится западный и юго-западный ветер. В большинстве районов его порывы достигнут 8–13 метров в секунду, а на морском побережье — до 16 метров в секунду.

Несмотря на облачность и осадки, существенного похолодания не ожидается. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

При планировании поездок и прогулок стоит учитывать, что из-за ветра и дождя на улице будет ощущаться прохладнее, особенно в прибрежных районах.

В Риге небо в течение дня затянется облаками. Возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит +14...+15 градусов. Ветер будет умеренным, юго-западного направления.

Погоду в регионе определяет циклон, расположившийся над Норвежским морем. Именно он принесет в Латвию более влажные воздушные массы и усиление ветра.