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Польша готова принять миллион латышей, литовцев и эстонцев, бегущих от войск Путина. А что делать остальным? 2 139

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вопросы эвакуации изучаются в разных странах уже многие десятилетия.

Вопросы эвакуации изучаются в разных странах уже многие десятилетия.

Из Латвии, Литвы и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии, сообщает RMF24.

Эти вопросы, в частности, обсудили министры внутренних дел Литвы и Польши.

"В планы эвакуации людей из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу в случае эскалации угрозы со стороны России включено не менее одного миллиона человек", – сказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

Отметим, что в странах Балтии в настоящее время живет примерно 6 млн человек.

Как добавил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, польские планы эвакуации теперь будут обновлены после масштабных учений гражданской обороны в Литве, которые завершились в субботу.

Министры сообщили, что Подляское воеводство возьмет на себя наибольшую нагрузку по приему беженцев. Впрочем, эти сценарии все еще уточняются.

"Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом лежит на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому", – отметил Кервинский.

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#Эстония #Литва #Польша #Латвия #эвакуация #беженцы #гражданская оборона #угроза #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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