Из Латвии, Литвы и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии, сообщает RMF24 .

Эти вопросы, в частности, обсудили министры внутренних дел Литвы и Польши.

"В планы эвакуации людей из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу в случае эскалации угрозы со стороны России включено не менее одного миллиона человек", – сказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

Отметим, что в странах Балтии в настоящее время живет примерно 6 млн человек.

Как добавил глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, польские планы эвакуации теперь будут обновлены после масштабных учений гражданской обороны в Литве, которые завершились в субботу.

Министры сообщили, что Подляское воеводство возьмет на себя наибольшую нагрузку по приему беженцев. Впрочем, эти сценарии все еще уточняются.

"Мы должны готовиться к различным кризисным ситуациям. Литва естественным образом лежит на пути в Европейский Союз, поэтому мы также должны быть готовы к этому", – отметил Кервинский.