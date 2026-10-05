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Синоптики поделились подробностями прогноза на вторник 0 342

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
LETA
Изображение к статье: осенний день
ФОТО: LETA

Ночь на вторник в Латвии будет преимущественно облачной, ветреной и нехарактерно теплой для октября, прогнозируют синоптики.

Местами - в основном в Видземе и Латгале - ожидается небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +11..+16 градусов.

Днем, начиная с северо-запада страны, облаков станет меньше, местами в Видземе и Латгале возможен кратковременный дождь. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +15..+18 градусов.

В Риге после облачной ночи облаков станет меньше, осадки не ожидаются. Юго-западный ветер сменится на западный, его скорость в порывах временами будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +14 градусов, а днем поднимется до +17 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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