С понедельника вступили в силу изменения в расписании поездов Vivi. На маршруте Рига—Дубулты отменена часть рейсов в связи с переходом на зимний график, а на сигулдском направлении скорректировано время отправления нескольких поездов из-за ремонта железной дороги.

С сегодняшнего дня компания Vivi перешла на зимнее расписание движения поездов на юрмальском направлении. Одновременно изменения начали действовать и на линии в сторону Сигулды, где продолжаются работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры.

На маршруте Рига—Дубулты отменяются дополнительные летние рейсы, которые вводились из-за высокого пассажиропотока. По выходным больше не будут курсировать 12 поездов из Риги в Дубулты в промежутке с 11:15 до 19:15, а также ежедневный рейс с отправлением в 15:15.

Аналогичные изменения действуют и в обратном направлении. По выходным отменены 12 рейсов из Дубулты в Ригу с отправлением с 12:09 до 20:09, а также ежедневный поезд, отправлявшийся в 16:09.

Это означает, что в зимний сезон интервал движения поездов между Ригой и Дубулты увеличится. Если летом составы ходили каждые 15 минут практически весь день, то теперь такая частота сохранится только в часы пик по рабочим дням. В остальное время поезда будут отправляться два или три раза в час.

Для пассажиров тукумского направления существенных изменений нет. Поезда между Ригой и Тукумсом II, как и раньше, будут курсировать один раз в час.

Изменения коснулись и сигулдского направления. Из-за ремонта путей на участке Вецаки—Зиемельблазма, который проводит Latvijas dzelzceļš, скорректировано расписание девяти рейсов. Все поезда сохраняются, однако часть из них будет отправляться немного раньше или позже обычного.

Так, поезд Рига—Цесис теперь отправляется в 15:22 — на три минуты раньше прежнего времени. Поезд Рига—Лугажи будет уходить в 11:53, что на восемь минут позже. Поезда Рига—Сигулда отправятся в 16:22 и 17:58 — соответственно на две и 13 минут позже.

В обратном направлении раньше начнут движение поезда Валмиера—Рига (4:59), Лугажи—Рига (5:20 и 14:32) и Сигулда—Рига (16:07). Еще один поезд Сигулда—Рига будет отправляться на одну минуту позже — в 17:40.

Остальные рейсы продолжат курсировать без изменений.

Пассажирам, регулярно пользующимся поездами на юрмальском и сигулдском направлениях, стоит заранее проверить время отправления, особенно если поездка приходится на утренние или вечерние часы.