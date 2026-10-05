Муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), исходя из нынешнего прогноза погоды, планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Во всех домах подключение отопления предполагается провести постепенно в течение трех дней.

Как сообщила представитель RNP Инита Кабанова, технически тепловые узлы всех находящихся под управлением компании зданий уже подготовлены к отопительному сезону. В десяти домах по желанию жителей отопление уже включено. Кроме того, впервые ни в одном доме начало отопительного сезона не будет отложено из-за долгов.

Когда в домах станет тепло

По словам Кабановой, RNP ежегодно начинает отопительный сезон после наступления устойчивой холодной погоды. Для этого должны быть выполнены определенные условия: как минимум в течение трех суток температура воздуха не должна подниматься выше +14 градусов, а в какой-то момент опускаться до +8 градусов. При этом такая же или более холодная погода должна прогнозироваться и на следующие три дня.

Согласно нынешним прогнозам, эти условия будут выполнены в понедельник, 12 октября. После этого отопление во всех домах RNP планируется подключить постепенно в течение трех дней.

При этом собственники квартир могут сами выбрать другую дату начала отопительного сезона для своего дома. Таким правом уже воспользовались жители десяти зданий, где отопление включено.

Соответствующее решение собственники квартир принимают путем голосования либо поручают его отдельным владельцам квартир, которым ранее предоставили такие полномочия. В энергоэффективных реновированных домах жители могут индивидуально регулировать отопление в каждой квартире.

Долги в этом году не помешают

В RNP особо отмечают улучшение платежной дисциплины жителей. В этом году ни одному из управляемых компанией домов не грозит задержка с подключением отопления из-за задолженности.

По словам Кабановой, это связано как со своевременной оплатой счетов жителями, так и с систематической работой управляющей компании с должниками.

Ежемесячно без задержек счета оплачивают около 84% клиентов RNP, а по итогам года уровень оплаты достигает 99%.

Rīgas siltums может принять решение не подключать дом к отоплению, если за последний год его жители оплатили менее 80% от общей суммы выставленных счетов.

Чтобы не допускать накопления задолженности, RNP занимается ее взысканием, а жителям, столкнувшимся с финансовыми трудностями, предлагает возможность договориться о постепенном погашении долга.

При этом в компании подчеркивают: за задолженность отвечает исключительно владелец конкретной квартиры — его долги не должны оплачивать соседи.

Rīgas namu pārvaldnieks полностью принадлежит Рижскому самоуправлению. В 2025 году оборот компании составил 82,94 млн евро, прибыль — 3,1 млн евро.