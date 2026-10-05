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Ты недостаточно голодный - латвийцу отказали в работе по странной причине 0 613

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: нищий на улице

Несмотря на, казалось бы, достаточное количество предложений о работе и «пустующих» вакансий, устроиться на работу в Латвии, да ещё и с достойными условиями труда и приличной зарплатой, непросто. Об этом свидетельствуют многочисленные истории самих жителей Латвии, многие из которых мы публиковали ранее. На этот раз своим мнением поделилась Кристине, рассказавшая о случае, который её удивил.

«Недавно я услышала об очередном опыте прохождения собеседования. Кандидату сказали, что всё было очень хорошо, однако на этот раз его не выберут, потому что хотелось бы, чтобы он был более голодным», — написала Кристине.

Она задалась вопросом, что именно означает быть «более голодным» на собеседовании: сильнее хотеть получить работу, активнее это демонстрировать или вообще не есть перед встречей с работодателем?

Публикация вызвала множество ироничных комментариев.

«Надо было слюной исходить за столом и грызть ногти», — пошутил один из пользователей.

«И всё это за 1200 евро в лучшем случае», — написал другой.

«Ну, у меня обычно живот урчит — значит, работа уже у меня в кармане», — пошутил ещё один комментатор.

Другой пользователь рассказал о похожем опыте: «Ха-ха… Мне сказали, что у меня глаза не горят…»

«Могу одолжить тени с блёстками», — ответил ему другой участник обсуждения.

Впрочем, некоторые пользователи попытались объяснить слова работодателя более серьёзно. По их мнению, под «голодом» могла подразумеваться мотивация и амбиции кандидата и его заинтересованность в конкретной работе.

«Полагаю, имелось в виду, что у другого кандидата глаза горели от желания получить эту работу или ему действительно была интересна эта тема. Ни одному работодателю неинтересно брать на квалифицированную должность кандидата, которому всё равно. В принципе, если есть из кого выбирать, это относится и к менее квалифицированным позициям», — предположил один из пользователей.

Кристине согласилась, что такое объяснение вполне возможно, однако добавила: «Возможно, это правильное объяснение, но подано оно было довольно странно».

Другие участники дискуссии считают, что мотивацию сотрудника можно повысить более простым способом.

«Пусть предлагают зарплату, соответствующую должности кандидата. Людей в этом мире ничто не мотивирует лучше, чем большие деньги», — написал один из пользователей.

В комментариях также предположили, что под «голодом» работодатель мог подразумевать отчаяние кандидата: если человек долго не может найти работу, он может согласиться на меньшую зарплату или менее выгодные условия.

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#Латвия #работа #трудоустройство #зарплата #собеседование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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