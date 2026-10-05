Заботиться о могиле близкого человека теперь можно, не приезжая на кладбище. Центр погребения и кремации ATVADAS разработал и внедрил цифровой сервис, который позволяет найти нужное место захоронения, выбрать услугу по уходу за могилой, оформить и оплатить заказ онлайн.

Весь процесс занимает всего несколько минут — воспользоваться сервисом можно как с компьютера, так и со смартфона.

Найти могилу можно прямо на сайте

Сервис ATVADAS интегрирован с системой Cemety.lv, где собрана оцифрованная информация о местах захоронений на многих кладбищах.

Чтобы найти нужную могилу, достаточно ввести имя и фамилию умершего на сайте ATVADAS. Если информация о захоронении есть в базе, система покажет название кладбища, фотографию могилы и ее точное местоположение с координатами. После этого останется подтвердить, что найдено именно нужное место захоронения.

Такой формат избавляет от необходимости подробно объяснять по телефону, где находится могила, отправлять дополнительные фотографии или встречаться с сотрудником на кладбище.

Пока эта услуга доступна на кладбищах Риги и в ближайших окрестностях города.

Нашли могилу — выбрали услугу — оплатили

После подтверждения места захоронения прямо на сайте можно выбрать необходимый пакет услуг. Это может быть разовая уборка, сезонный уход за могилой или регулярное обслуживание.

После выбора услуги заказ можно оплатить онлайн.

Процесс максимально прост:

найти место захоронения → подтвердить могилу → выбрать услугу → оплатить заказ.

В большинстве случаев оформление занимает около двух минут.

Не только для тех, кто живёт за границей

На первый взгляд может показаться, что такой сервис в первую очередь предназначен для людей, которые переехали из Латвии и не могут регулярно посещать кладбище.

Действительно, для тех, кто живет за границей, возможность удаленно заботиться о могиле родственника особенно удобна.

Однако сервис предназначен не только для них — воспользоваться им может любой человек, которому сложно самостоятельно заниматься уходом за могилой. Причины могут быть разными. Кто-то много работает и не хочет тратить единственный выходной на поездку через весь город. У кого-то могила родственника находится далеко от дома или за пределами Риги. Для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью уборка территории — например, сбор листьев или прополка — может быть физически непростой задачей. Наконец, кому-то просто удобнее доверить такую работу специалистам — так же как уборку квартиры, доставку продуктов или другие бытовые услуги.

При этом сама забота о памяти близкого человека от этого не становится меньше.

Можно заказать разовый или регулярный уход

Если могилу необходимо привести в порядок перед памятной датой, летом, после зимы или перед визитом родственников, можно оформить разовый заказ.

Для тех, кто хочет, чтобы могила всегда оставалась ухоженной, предусмотрен регулярный уход по принципу подписки. В этом случае не нужно каждый раз заново искать исполнителя и оформлять новый заказ. Уход осуществляется с заранее выбранной периодичностью.

Такое решение особенно удобно, если человек хочет быть уверен, что могила родителей, бабушки и дедушки или других близких регулярно поддерживается в порядке — независимо от того, когда он сам сможет приехать на кладбище.

После выполнения работ — фотоотчёт

Одно из главных преимуществ удаленного сервиса — возможность проверить результат. После выполнения работ заказчик получает фотоотчет о проделанной работе.

Таким образом, весь процесс — от поиска могилы до контроля результата — происходит дистанционно. Человеку не нужно звонить и ехать в офис ATVADAS, встречаться с сотрудником на кладбище.

Можно находиться дома, на работе, в другом городе или даже в другой стране — открыть сайт, найти место захоронения, оформить заказ, а после его выполнения получить фотографии проделанной работы.

Уход за могилой становится привычной онлайн-услугой

Сегодня многие повседневные вопросы можно решить в Интернете за несколько минут: мы заказываем продукты, такси, уборку дома, доставку цветов и десятки других услуг.

Теперь аналогичным образом можно организовать и уход за могилой близкого человека.

Интеграция ATVADAS с Cemety позволяет объединить в одном сервисе поиск места захоронения, фотографию могилы и ее координаты, выбор услуги, онлайн-оплату и фотоотчет после выполнения работ.

То, что раньше требовало поездки на кладбище, нескольких телефонных звонков и личной встречи с исполнителем, теперь можно сделать онлайн примерно за две минуты.

Найти могилу близкого человека и заказать разовый или регулярный уход на кладбищах Риги и ближайших окрестностей можно на сайте ATVADAS.lv.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно.)