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Внимание водителям: в Риге изменилась организация движения на важном перекрестке 0 1050

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: перекресток
ФОТО: Google Maps

С понедельника на перекрестке улиц Таллинас, Миера и Аристида Бриана в Риге начала действовать новая схема организации движения. Водителей ждут запрет одного из поворотов, изменения в работе светофоров и новые приоритеты для общественного транспорта.

В Риге вступили в силу изменения в организации движения на перекрестке улиц Таллинас, Миера и Аристида Бриана. В самоуправлении рассчитывают, что новая схема сделает движение безопаснее и позволит уменьшить заторы.

Одно из главных изменений касается автомобилистов, которые едут по улице Таллинас со стороны улицы Бривибас. Теперь на перекрестке с улицей Миера им запрещено поворачивать налево. Вместо этого установлен дорожный знак, разрешающий движение только прямо или направо.

Одновременно была изменена работа светофоров. На выезде с улицы Аристида Бриана появился дополнительный светофор с красным крестом, а цикл регулирования движения скорректирован таким образом, чтобы автомобили, поворачивающие налево с улицы Аристида Бриана, успевали завершить маневр до начала движения транспорта по улице Таллинас.

Для водителей это означает, что привычная схема проезда перекрестка изменилась. Тем, кто регулярно пользуется этим маршрутом, стоит обратить внимание на новые дорожные знаки и сигналы светофоров, чтобы избежать нарушений.

Изменения затронули и движение общественного транспорта. В рамках подготовки к ускорению движения трамваев на улице Миера установлен отдельный светофор для общественного транспорта со стороны улицы Алояс.

В ближайшее время специалисты планируют дополнительно настроить светофорные циклы. Ожидается, что трамваи будут реже останавливаться на красный сигнал, а движение станет более плавным.

После завершения настройки также планируется увеличить продолжительность зеленого сигнала для транспорта, движущегося по улице Таллинас.

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#Рига #транспорт #автомобили #улицы #дорожное движение #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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