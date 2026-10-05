Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что цифровая система здравоохранения Латвии нуждается в серьезной модернизации. По оценке экспертов, медицинские информационные системы плохо взаимодействуют друг с другом, из-за чего врачам приходится многократно вводить одни и те же данные, а пациенты нередко сами становятся «курьерами» своих медицинских документов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила ряд серьезных проблем в цифровой системе здравоохранения Латвии. Соответствующая оценка включена в информационный доклад Министерства здравоохранения о развитии информационно-коммуникационных технологий в отрасли.

Главная проблема, на которую указывают эксперты, — отсутствие интеграции между медицинскими информационными системами. По данным ВОЗ, врачам приходится одновременно работать с несколькими платформами и повторно вводить одну и ту же информацию в разные базы данных.

Из-за этого увеличивается административная нагрузка на медицинский персонал, а часть времени, которое можно было бы уделить пациентам, уходит на оформление документов.

Еще одна проблема заключается в том, что сведения о состоянии здоровья пациентов зачастую оказываются неполными. Информация о лечении в разных медицинских учреждениях не всегда доступна лечащему врачу, а результаты обследований, выписки и другие документы пациенты нередко вынуждены самостоятельно передавать из одной клиники в другую.

ВОЗ также отмечает, что в латвийском здравоохранении до сих пор широко используются бумажные документы, электронные таблицы Excel и ручная обработка данных. Кроме того, специалисты указали на недостаточное качество и полноту отдельных данных, отсутствие единых стандартов обмена информацией между медицинскими учреждениями и возможное дублирование отчетности перед Национальной службой здравоохранения и Центром профилактики и контроля заболеваний.

Это означает, что одна и та же информация может несколько раз вводиться в разные государственные системы, хотя технически этого можно было бы избежать при их интеграции.

В числе рисков ВОЗ называет различный уровень цифровизации медицинских учреждений, недостаточные цифровые навыки части населения, сопротивление изменениям со стороны отдельных работников отрасли, а также зависимость развития информационных систем от внешнего финансирования.

Вместе с тем эксперты отмечают и сильные стороны латвийской системы. Высокую оценку получили качество данных о рождаемости и смертности, использование единого персонального идентификатора, действующая нормативная база, сотрудничество между государственными учреждениями и создание централизованной системы электронного здравоохранения.

По мнению ВОЗ, дальнейшему развитию могут способствовать внедрение Европейского пространства данных здравоохранения, реализация стратегии цифрового здравоохранения, более широкое использование искусственного интеллекта и обмен опытом с другими странами.

Министерство здравоохранения уже планирует реформу системы. Предполагается создать единое хранилище медицинских данных, в котором информация будет вводиться только один раз — в момент оказания медицинской помощи, а затем использоваться всеми учреждениями, участвующими в лечении пациента.

Сейчас в ведении Министерства здравоохранения и его подведомственных учреждений находятся около 180 информационных систем и реестров. В ближайшие месяцы планируется провести их полную инвентаризацию, оценить возможности объединения и подготовить план дальнейшей консолидации. После завершения согласования информационный доклад еще предстоит рассмотреть правительству.