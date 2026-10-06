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А вот и правда после выборов... Компенсации за личные автомобили чиновников хотят увеличить вдвое 3 2774

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: У чиновников все хорошо

В Латвии планируют повысить максимальный размер компенсации государственным и муниципальным служащим, которые используют личные автомобили в служебных целях. Соответствующие поправки к правилам Кабинета министров опубликованы на портале нормативных актов, сообщает LETA.

Согласно подготовленной Государственной канцелярией аннотации, компенсацию за износ и эксплуатацию личного автомобиля без учета расходов на топливо предлагается увеличить в два раза — с нынешних четырех до восьми центов за каждый километр.

Изменения объясняются необходимостью привести действующие правила в соответствие с нормами закона о подоходном налоге с населения.

Пока решение не принято. Проект поправок находится на стадии согласования, которая продлится до 14 октября.

Один вопрос: "А перед выборами об этом чего молчали?"

Ждем новых откровений...

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#налоги #Латвия #чиновники #автомобили #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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