В Латвии планируют повысить максимальный размер компенсации государственным и муниципальным служащим, которые используют личные автомобили в служебных целях. Соответствующие поправки к правилам Кабинета министров опубликованы на портале нормативных актов, сообщает LETA.

Согласно подготовленной Государственной канцелярией аннотации, компенсацию за износ и эксплуатацию личного автомобиля без учета расходов на топливо предлагается увеличить в два раза — с нынешних четырех до восьми центов за каждый километр.

Изменения объясняются необходимостью привести действующие правила в соответствие с нормами закона о подоходном налоге с населения.

Пока решение не принято. Проект поправок находится на стадии согласования, которая продлится до 14 октября.

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