Этот штамм относится к линии так называемого «гонконгского гриппа» и считается одним из самых патогенных. Его появление связано с антигенным дрейфом — постепенным накоплением мутаций, из-за которого вирус заметно изменился по сравнению с предыдущими сезонами.

Основные опасности

Высокая патогенность и тяжёлое течение

Штамм A/Darwin/1454/2025 (H3N2) отличается высокой контагиозностью (заразностью) и тяжёлым течением. В предыдущем сезоне (2025/2026) на пике заболеваемости на вирус A(H3N2) приходилось около 80% случаев гриппа.

Риск тяжёлых осложнений

Гонконгский грипп опасен не только острым течением, но и серьёзными осложнениями. Среди наиболее вероятных:

Пневмония — частое и опасное осложнение. Бронхит — воспаление бронхов, требующее длительного лечения. Миокардит — воспаление сердечной мышцы. Чревато нарушением сердечного ритма и сердечной недостаточностью. Отит — воспаление уха, особенно опасное для детей. Ложный круп — у детей может развиться отёк гортани, что затрудняет дыхание.

Группы риска

Дети, особенно до двух лет. Пожилые люди старше 65 лет — именно у них H3N2 чаще всего вызывает тяжёлое течение. Беременные женщины. Люди с хроническими заболеваниями сердца, лёгких, почек, а также с диабетом.

Симптомы и течение

Грипп, вызванный штаммом A/Darwin, обычно начинается внезапно: