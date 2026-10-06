7 октября 2026 года чтят равноапостольную Феклу Иконийскую. В народе она получила прозвище Фекла Заревница, потому что в этот период проходила молотьба зерна. Она шла круглосуточно, а потому ночью на небе было зарево – свет от костров, освещавших работу.

О чем вспоминают в Церкви 7 октября 2026 года

О жизни этой святой известно очень немногое. Единственный источник знаний о ней, дошедших до нас, апокрифические «Деяния Павла и Феклы», которые были написаны во II веке. Согласно этому источнику, Фекла родилась в 30-ые голы I века в городи Иконии в Малой Азии (сейчас это город Канья в Турции).

Она была родом из очень знатной и невероятно богатой семьи. Понятно, что детство ее прошло в достатке и большой любви, она получила просто невероятное образование для девушки ее времени. Когда она подросла, родители обручили ее с юношей по имени Фамирид. Но как раз в это время в родной город Феклы пришел с проповедью апостол Павел. Девушка услышала из его уст историю про Иисуса, впитала учение об истинном Боге, и тут же решила принять христианство и посвятить свою жизнь вере.

Она отказалась выходить замуж, но ее жених был возмущен этим, и обратился с жалобой на обман в договоренности к правителю города. Он оклеветал Павла, сказав, что тот советует всем незамужним горожанкам отказаться от замужества. Павла по этому навету бросили в темницу, а Фекла в ту же ночь бежала из дома, и провела три ночи у ног плененного учителя. Лишь спустя это время ее нашли в камере Павла.

Суд определил наказание Павлу в виде изгнания из города, а девушку приговорили к сожжению на костре. Однако лишь началась казнь, как пошел дождь и потушил костер. И так повторялось несколько раз. Тогда правитель решил изгнать из города и Феклу, чтобы эти чудеса не смущали умы других горожан. Она последовала за апостолом.

Познакомившись с другими учениками Иисуса, она по их указанию поселилась в Селевкии, где своими мудрыми речами и примером обратила многих язычников в христианство. Господь даровал ей способность исцелять и совершать многие чудеса. Она лечила бесплатно, что возмутило местных знахарей-язычников. Они подкупили развратных юношей, чтобы те лишили Феклу девственности. На тот момент ей уже было 90 лет. Однако и тут ее не оставил Господь – получив предупреждение о замысле, она успела спастись бегством.

Однако насильники все же догнали ее, тогда она помолилась и перед ней расступилась неприступная скала, приняв Феклу и сделавшись праведнице гробом. Над пещерой, где она пряталась, был построен женский монастырь святой Феклы. Она имеет многовековую историю, хотя регулярно подвергается нападениям вандалов и разбойников, в том числе и в современное время. Ведь она находится на территории Сирии, неподалеку от города Маалула.

Смысл праздника

Эта святая сделала так много для христианства, что даже получила звание равноапостольная, то есть равная ближайшим ученикам Господа.

Народные приметы погоды

Много желудей на дубе – зима будет теплой.

Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую зиму.

Солнце взошло быстро и светит ярко – к близкой смене погоды.

Птицы летают низко – к морозам.

Что можно делать 7 октября 2026 года

Принято печь блины, в идеале – из муки нового урожая.

Прекрасный день, чтобы петь и танцевать.

В этот день собирали последнюю свеклу.

Прекрасный день для свадеб.

Отличный день для рукоделия.

Принято собирать грибы.

Обязательно нужно прибраться в доме.

Что нельзя делать 7 октября 2026 года