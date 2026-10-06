Латвия все заметнее переориентирует школьное образование на европейские языки: с нынешнего учебного года русский больше нельзя выбирать в школах в качестве второго иностранного языка. Одним из главных бенефициаров реформы стал немецкий — его сейчас изучают около 57 тысяч латвийских школьников.

Об этом рассказывает немецкая общественно-правовая телекомпания ARD в репортаже, опубликованном 6 октября на портале Tagesschau под заголовком «Hallo вместо Privjet в школах Латвии».

Журналист ARD Арне Бартрам побывал в школе в Адажи под Ригой. Пятиклассники здесь начали изучать немецкий всего несколько недель назад и пока знают лишь самые простые выражения — «Hallo!» и «Guten Tag!». Сейчас они, например, учат названия цветов.

Немецкий язык имеет в Латвии давние исторические традиции, однако на протяжении десятилетий значительно более распространенным вторым иностранным языком в школах оставался русский. Теперь ситуация принципиально меняется.

Как отмечает ARD, языковая реформа является частью более широкого курса Латвии на дистанцирование от России и укрепление связей с Европой.

«Русский фактически никогда не был нашим свободным выбором. Мы 50 лет были оккупированы, и русский язык нам просто навязали», — заявила немецким журналистам заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Латвии Иева Силиня.

По ее словам, теперь страна намерена подвести черту под этим периодом: Латвия является частью Европы, и это должно отражаться в системе образования.

При этом русский язык остается заметной частью повседневной жизни страны. ARD обращает внимание, что примерно треть жителей Латвии разговаривают дома по-русски, его по-прежнему часто можно услышать в магазинах, кафе и на улицах.

Немецкие журналисты связывают ускорение изменений с полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году и опасениями стран Балтии по поводу собственной безопасности.

Немецкий изучают уже около 57 тысяч детей

Особенно заметно на фоне реформы вырос интерес к немецкому. По данным Министерства образования, приведенным ARD, сейчас его изучают примерно 57 тысяч школьников.

В школах работают около 600 преподавателей немецкого — вдвое больше, чем несколько лет назад. В качестве второго иностранного языка детям также предлагают французский, испанский и другие европейские языки.

В школе Адажи преподаватель Карина Делла в этом учебном году ведет немецкий сразу в десяти классах. Несколько лет она сама прожила в Германии и считает, что интерес к языку объясняется не только политикой.

В Латвии работают многочисленные немецкие компании, Германия остается одним из важных торговых партнеров страны. Кроме того, у многих латвийских семей есть родственники или знакомые, которые живут и работают в Германии. Поэтому у детей появляется практическая мотивация учить язык.

13-летняя Эвита рассказала журналистам, что в будущем могла бы представить себе жизнь в Германии: мать говорила ей о хороших возможностях для учебы в этой стране.

Ее ровесник Александр объясняет свой интерес иначе: Германия, по его словам, известна автомобилями, хорошей едой, культурой и архитектурой.

В Риге говорят о «большом шансе» для Германии

Рост интереса ощущает и Институт имени Гёте в Риге. Он организует программы переподготовки для тех, кто хочет стать преподавателем немецкого языка, и спрос на них высок.

Заместитель руководителя рижского Goethe-Institut Ян Шпренгер говорит, что в некоторых регионах Латвии новых преподавателей немецкого сейчас активно ищут.

«Для Германии здесь открывается огромная возможность воплощать идею Европейского союза на практике», — считает Шпренгер. По его словам, знание языка способствует взаимопониманию и обмену и тем самым укрепляет связи между странами.

ARD делает вывод, что отказ от русского как второго иностранного языка становится еще одним шагом Латвии в сторону от советского прошлого. Одновременно новое поколение латвийских школьников открывает для себя Германию — как европейского партнера, место для учебы, а для некоторых, возможно, и будущую страну проживания.