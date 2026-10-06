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Кулбергс: 600 тысяч евро для латвийского кино не стоят риска испортить отношения с США 0 473

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Введение запланированного сбора со стриминговых платформ не в интересах государства, поскольку может ухудшить отношения с США, заявил агентству ЛЕТА премьер-министр Андрис Кулбергс.

Правительство поддержало введение сбора еще летом. На вопрос, что изменилось с тех пор, Кулбергс ответил, что такой вывод был сделан в ходе прямого общения с партнерами.

По подсчетам Министерства культуры, после вступления регулирования в силу зарегистрированные за рубежом стриминговые платформы могли бы ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 000 евро на создание латвийских фильмов и сериалов.

Кулбергс считает, что эта сумма не стоит ухудшения отношений с союзниками из США. "Я с удовольствием оказал бы поддержку киноиндустрии из бюджета, чтобы не портить эти отношения", - заявил премьер-министр.

Он привел в пример Литву, которая сейчас ведет переговоры о размещении в стране дополнительных вооруженных сил США. По мнению Кулбергса, любой необдуманный шаг может быть использован против интересов национальной безопасности.

Как сообщалось, в конце сентября комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала в окончательном чтении поправки, обязывающие поставщиков аудиовизуальных услуг ежегодно вкладывать не менее 3,5% полученных в Латвии доходов в создание местного аудиовизуального контента. Цель - поддержать производство латвийских фильмов и сериалов и расширить доступность местного контента на стриминговых платформах.

В понедельник Кулбергс заявил, что правительству следует рассмотреть возможность отказа от сбора со стриминговых платформ и вместо этого сосредоточиться на поддержке киноиндустрии.

Недоумение по поводу этого заявления выразили Латвийская ассоциация кинопродюсеров, Латвийский союз кинематографистов и Латвийская гильдия кинорежиссеров.

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#США #Латвия #культура #национальная безопасность #комиссия Сейма #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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