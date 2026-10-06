На первом после выборов заседании правительства Андриса Кулбергса – еще в старом составе Кабинета Министров – в повестке дня под вопросом номер 2 рассматривается наиактуальнейший для страны вопрос о продлении участия Национальных вооруженных сил в иракской миссии НАТО (NATO Mission Iraq).

Нефть здесь ни при чем

Документ оформлен как проект решения парламента. Увидим вскоре, как в порыве энтузиазма его утвердит абсолютным большинством еще предыдущий созыв XIV Сейма. Докладчик по вопросу – действующий министр обороны Райвис Мелнис, который, хотя и представляет электорального миноритария «Новое Единство», с наибольшей вероятностью сохранит свое кресло. Оттого и движется в режиме североатлантической солидарности.

Хотя, с другой стороны, зачем нашему НАТО этот Ирак – когда столп альянса, США, 30 сентября вывели последние войска из многострадальной арабской, страны? Тем самым завершилась 23-летняя операция «Иракская свобода» (OIF - Operation Iraqi Freedom). Любопытно, что изначально планировалось название Operation Iraqi Liberation («Освобождение Ирака»), но от него быстро отказались из-за неоднозначной аббревиатуры OIL (нефть).

…Впоследствии, в ходе долгосрочного военного присутствия в Ираке США и силы международной коалиции сменяли этапы и кодовые имена миссий: «Новый рассвет» (Operation New Dawn) начался 1 сентября 2010 года и продлился до 15 декабря 2011 года, ознаменовав завершение боевой роли американских войск и переход к обучению и поддержке иракских сил безопасности перед полным выводом контингента США в декабре 2011-го.

«Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve) стартовала в 2014 году, будучи запущенной после возвращения американских войск и создания новой международной коалиции для борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

Сколько латвийцев погибло в Ираке?

Организация Iraq Body Count документально подтвердила от 187 000 до 210 000 насильственных смертей среди мирных граждан. Однако крупные статистические исследования (журнал The Lancet, ORB International) оценивают число жертв с учетом краха инфраструктуры (избыточная смертность) от 460 000 до 1 120 000 человек.

К этому числу стоит приплюсовать около 100 000 вооруженных иракцев с обеих сторон, а также около 8300 военнослужащих, бойцов ЧВК и гражданских лиц США.

В войне в Ираке приняли участие 1150 военнослужащих Латвии. В момент численность составляла 140 воинов. Потери нашего контингента в Ираке составили 3 солдата убитыми и 5 ранеными.

Мысленно с вами

Сегодня NATO Mission Iraq (NMI) носит официальный характер «учебной». В ее рамках создаются «эффективные, жизнеспособные, прозрачные и всеобъемлющие институты государственной обороны и безопасности Ирака».

Военнослужащие НВС с ноября 2020 года в количестве 3 человек служили при натовском штабе в Багдаде. Однако, как указывает латвийский правительственный документ, «из-за ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке после совместно проведенных США и Израилем ударов по Ирану», 28 февраля 2026 года «солдаты прибыли в Латвию и до сего времени не вернулись на территорию Ирака».

Тем не менее, фиксирует военное ведомство ЛР, «правительству Ирака по-прежнему необходима дальнейшая поддержка». Поэтому официально до 1 ноября 2028 года миссия продолжается, «принимая во внимание характер планируемых задач НВС и решимости Латвии выполнять обязательства перед НАТО и своими партнерами». Страна, тем самым, «практически продолжит… демонстрировать вовлечение Латвии…». Вот ведь – самая сильная любовь бывает на расстоянии!