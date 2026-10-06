Латвийский кинорежиссер Николай Шестак стал обладателем Гран-при первого Астанинского фестиваля фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Вместе с главной наградой он получил денежный приз в размере 401 тысячи евро, сообщает LETA со ссылкой на Euronews.

Победу Шестаку принесла короткометражная картина «The First Honest Day» («Первый честный день»), посвященная тому, как поступки человека влияют на то, кем он становится. В фильме, созданном с помощью технологий искусственного интеллекта, плохие поступки постепенно делают персонажей внешне непривлекательными, тогда как добрые меняют их в лучшую сторону.

Шестак начал режиссерскую карьеру около четырех лет назад, а примерно два года назад занялся созданием фильмов с использованием искусственного интеллекта. По словам режиссера, победа стала для него полной неожиданностью.

«Честно говоря, я не ожидал победы. Здесь было так много невероятных работ самых разных жанров, что мне самому интересно, почему жюри выбрало именно мой фильм», — признался Шестак.

Полученную премию режиссер намерен вложить в производство новых фильмов и развитие собственных проектов.

Второе место в главном конкурсе фестиваля занял индийский режиссер Абик Банерджи с фильмом «SITARA». Его награда составила 178 тысяч евро. Третье место досталось испанскому режиссеру Эрнесту Десумбиле за картину «Looking For Perseida» — он получил 89 тысяч евро.

При оценке фильмов жюри учитывало не только способы применения инструментов искусственного интеллекта, но и художественное видение авторов, качество повествования, а также то, насколько органично новые технологии были встроены в творческую концепцию.

Работы оценивало международное жюри, в состав которого вошла бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле. В жюри также были представители Пекинской киноакадемии и китайской государственной компании China Film Group, предприниматель и инвестор Баладжи Шринивасан и руководитель BytePlus Лун Ли.

Масштаб конкурса оказался впечатляющим: организаторы получили более 8000 заявок из 125 стран. В финальную программу отобрали всего 25 фильмов. Они представляли 19 жанров и были созданы с использованием более 80 моделей генеративного искусственного интеллекта.

Общий бюджет фестиваля составил 1,8 миллиона евро.