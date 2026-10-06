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Наесться или согреться? Накануне отопительного сезона жители Латвии реже заходят в магазины 1 294

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: отопление

С приближением отопительного сезона рост обязательных расходов может ограничить траты жителей на другие покупки, заявил экономист Карлис Пургайлис, комментируя данные ЦСУ об обороте розничной торговли.

После рекордно высоких объемов розничной торговли в июле в августе наблюдалось замедление потребления. Согласно данным ЦСУ, за месяц оборот розничной торговли сократился на 1,4%, что может свидетельствовать о тенденции к сезонному росту осторожности среди латвийских семей.

С приближением осени и зимы всё большую часть доходов придется направлять на оплату отопления, электроэнергии и других расходов, связанных с жильем, что может ограничить траты на другие категории товаров.

Дополнительную нагрузку создает и рост цен на топливо, который наблюдается с середины июля и по-прежнему остается актуальным.

Особенности национального шопинга

Судя по данным ЦСУ, жители Латвии вдруг решили заняться спортом и закупиться лекарствами. А в промежутках между посещением стадионов и аптек латвийцы красят стены и вставляют окна.

Об этом свидетельствует статистика: наиболее значительно увеличился оборот в торговле спортивными товарами — на 11,5%, металлическими изделиями, красками и стеклом — на 7,5%, а также фармацевтическими и медицинскими товарами — на 7%.

О возможном влиянии политики на экономику может свидетельствовать падение оборота торговли книгами на 9,9%. Как известно, в Латвии введен запрет на импорт книг и другой печатной продукции из России и Беларуси.

Еще на 7% сократился оборот торговли часами (счастливые часов не наблюдают?) и ювелирными изделиями. Последнее можно объяснить сокращением числа жителей страны — чем меньше людей, тем меньше им требуется украшений.

А вот почему на 6,6% упали продажи цветов — загадка. Может, в теплом августе мужчины предпочитали дарить дамам полевые цветы, а не покупные?

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#медицина #книги #цены #Латвия #спорт #цветы #потребление #розничная торговля #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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