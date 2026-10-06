8 и 9 октября в Международном выставочном центре на Кипсале соберутся несколько тысяч специалистов из различных отраслей и руководителей компаний, чтобы в течение двух дней получить новые знания, установить ценные деловые контакты и ознакомиться с новейшими дигитальными решениями на выставке и конференции по бизнес-технологиям Riga Comm 2026.

В этом году в выставке Riga Comm инновационные и практичные решения предложат более 130 разработчиков и поставщиков технологических решений из 17 стран. В течение двух дней на 12 конференциях, проходящих на восьми сценах, выступят и поделятся своим опытом более 230 докладчиков из 22 стран.

Конференция для руководителей CEO & CTO Talks

8 октября на сцене Executive выступят эксперты из таких компаний, как indiGOtech Europe, UPB Nams, Fyul, Arino One, Latvijas Pasts, Ignitis Latvija, Sorsera, Spice, SK ID Solutions (Smart-ID), Rimi Baltic Group и др. Профессионалы поделятся опытом в области развития искусственного интеллекта, инфраструктуры данных и цифровой идентичности, а также представят практические стратегии масштабирования бизнеса, коммуникации и интеграции технологий в таких отраслях, как строительство, недвижимость, автономный и беспилотный транспорт, а также публичные закупки. Узнайте больше: rigacomm.com/programma

Финансовые решения для бизнеса

9 октября на сцене Executive состоится конференция по финансовым технологиям. Старший менеджер по партнерским отношениям компании Thomson Reuters, являющейся партнером конференции, Minna Myllyluoma и руководитель отдела продаж в Финляндии и странах Балтии Jussi Ertio обсудят, как справиться с международными налоговыми требованиями, чтобы избежать штрафов и неприятных сюрпризов. О том, что раскрывают миллионы онлайн-продаж и как мы делаем покупки, объяснит руководитель отдела маркетинга Montonio Taavi Raidma. В свою очередь, руководитель проекта Ideaport Riga Рудолфс Зиньгис и член правления ALTUM Екабс Криевиньш расскажут о процессе цифровой трансформации в ALTUM. Узнайте больше об этих и других темах: rigacomm.com/programma

Используйте искусственный интеллект эффективно

Все больше компаний внедряют решения на базе ИИ в свои процессы, поэтому в этом году на сцене Salesforce Future руководитель отдела развития бизнеса Ideaport Riga Даце Цируле поделится своим видением того, как будет выглядеть будущее CRM в эпоху искусственного интеллекта. О том, как в крупных компаниях внедряются процессы автоматизации и как сотрудники осваивают их, расскажет основатель Living Off AI Gianluca Giuliani. А о том, как упорядочить данные компании и что на самом деле необходимо для того, чтобы ИИ работал, покажет архитектор данных EPAMCan Birlik.

Посетите выставку Riga Comm 2026 и узнайте об устойчивом развитии, применении и ограничениях искусственного интеллекта от таких компаний, как q.beyond, Emergn, Tet, Seagate Technology, Roche Digital Technology и др.

Защита бизнеса в дигитальной среде

Безопасность данных компаний и их клиентов в цифровой среде имеет решающее значение, что подтверждают также глобальные и локальные события этого года. Конференцию по кибербезопасности 9 октября, которая пройдет на сцене Salesforce Future, откроет региональный инженер по решениям компании Everpure Katarzyna Jedlińska с реальной историей о восстановлении после атаки программ-вымогателей. Региональный менеджер по продажам Cynet в Восточной Европе Евгения Изотова расскажет посетителям, почему сложность систем не обеспечивает лучшую защиту, а, напротив, затрудняет работу ИТ-команды, увеличивает время реагирования и создает опасные «слепые зоны» в системе безопасности компании.

На этой конференции о других, не менее важных темах расскажут специалисты из таких компаний, как Buck4Bug, NS Advisory, CITM Advisory, Cloud Software Group, ManageEngine, MWT Solutions, Primend, Opticom и др. Программа мероприятия: rigacomm.com/programma

Инструменты и стратегии цифровых продаж

О новейших и наиболее эффективных инструментах и стратегиях дигитального маркетинга, которые стоит внедрить уже сейчас, можно будет узнать, посетив конференцию по цифровому маркетингу Riga Comm 2026 на сцене Digital. 8 октября руководитель отдела международных продаж All3 Maximilian Godecke расскажет, как выявлять сигналы, способные привести к конверсии, для содействия выходу на рынки других европейских стран. В свою очередь, руководители AdPeak AI Алекс Ткачов и Will Faithfull рассмотрят влияени ИИ в рекламе.

Во второй день мероприятия, 9 октября, состоится конференция по электронной коммерции, на которой выступят эксперты из таких компаний, как Inbank, Ebury, Hubel Latvia, Yespo, Madara Cosmetics и др. Практическими советами о том, как увеличить продажи, поделится бывший сотрудник Google Search и основатель SearchBrothers Kaspar Szymański. В свою очередь, управляющая директор Hubel Latvia Eva Kieperszo раскроет, почему пользователи в странах Балтии, делая покупки в Интернете, бросают свои корзины. Подробная программа на сцене Digital: rigacomm.com/programma

Оптимизация процессов управления персоналом

9 октября на сцене «Smart» проректор по науке и развитию RISEBA Валтерс Каже представит проверенные технологии для более эффективного подбора персонала. В свою очередь, руководитель отдела развития бизнеса компании Vextur Paulius Marcisauskas рассмотрит вопрос, действительно ли сотрудники учатся или просто нажимают кнопку «Далее». О том, как ИИ влияет на процессы обучения на рабочем месте и меняет их, расскажет основатель Coursy.io Agu Remmelg. Подробнее об оптимизации человеческих ресурсов, эффективности и улучшения благополучия сотрудников: rigacomm.com/programma

Женщины в мире технологий

Чтобы стимулировать женщин присоединиться к технологической отрасли и привлечь внимание к тем, кто добился успеха в этой сфере, уже восьмой год подряд в рамках Riga Comm пройдет конференция Women in Tech. 9 октября на сцене Smart представительницы Riga TechGirls, Swedbank, Office Samurai Nordics и других компаний поделятся вдохновляющими историями успеха и анализом различных ситуаций, которые побуждают женщин выбирать карьеру в технологических компаниях. Конференция организована в сотрудничестве с сообществом Riga TechGirls. Программа: rigacomm.com/programma

Общий стенд латвийского ИТ-кластера

На выставке Riga Comm 2026 латвийский ИТ-кластер соберет 16 ведущих технологических компаний на многогранном совместном стенде, а также предложит программу с выступлениями экспертов по актуальным темам отрасли. От искусственного интеллекта до кибербезопасности и цифровизации – все, что необходимо для полноценной поддержки роста компании. Посетив общий стенд на Кипсале, можно не только познакомиться с инновационными дигитальными решениями, но и почерпнуть вдохновляющие идеи, стратегии и истории, которые помогут сделать следующий шаг в сторону развития предприятия.

На стенде латвийского ИТ-кластера будут представлены 16 мощных и инновационных компаний: CSC Telecom, Dativa, Datorzinību centrs, Elva Baltic, Emy Solutions, Fitek, Hortus Digital, IBSC, Latvijas Mobilais telefons, RIXMIND, Snotor, SOLWIT, Solcraft, Telegrupa Baltijā, Tet, Visma Enterprise и SK ID Solutions, которые в совокупности образуют уникальный набор цифровых решений для латвийского и международного рынков.

Решения для центров обработки данных ИИ и гибридные многооблачные технологии

8 и 9 октября на сцене партнера Riga Comm 2026 – компании Arrow – выступят представители таких ведущих технологических компаний, как Datakom, Nutanix, AST, PATA, Forcepoint и др. Эксперты представят новейшие решения в области искусственного интеллекта. Рядом со сценой, на стенде Arrow, где будут присутствовать эксперты из таких компаний, как IBM, Nutanix, HPE, Microsoft, NVIDIA, Forcepoint, Lenovo, Veeam, Red Hat, Datakom и Arrow, желающие смогут проконсультироваться по поводу предлагаемых решений – как рационально наладить деятельность в ИТ-компании и способствовать росту бизнеса в целом.

Трансформация ИИ, суверенитет данных и кибербезопасность

В течение двух дней на сцене партнера Riga Comm 2026 – SoftwareOne – выступят представители этой компании из разных стран, а также эксперты из SEB, Sorainen и др. Готовы ли данные вашей фирме к внедрению ИИ – об этом на Кипсале расскажет ведущий менеджер по продажам SoftwareOne в Польше Przemysław Sobieszczuk. , Руководитель отдела финансирования малых и средних предприятий SEB Гиртс Приеде, расскажет, как компаниям финансировать проекты по цифровизации и внедрению ИИ. Полная программа на сцене SoftwareOne: rigacomm.com/programma

eParaksts отмечает 20 лет: следующий шаг в области цифрового доверия

9 октября на сцене Tech состоится мероприятие «Семинар LVRTC: eParaksts 20 – следующий шаг в области дигитального доверия». Об истории успеха eParaksts и о том, что показывают исследования в отношении пользовательского опыта, расскажет руководитель Berg Research Илзе Розенберга. В свою очередь, главный государственный нотариус Регистра предприятий Латвийской республики Лайма Летиня объяснит, как работает цифровая идентичность в бизнесе – с электронной подписью, электронной печатью и дигитальным бизнес-кошельком. Ознакомьтесь с полной программой мероприятия здесь: rigacomm.com/programma

Встретиться с имеющимися и потенциальными партнерами!

На выставке Riga Comm 2026 будет работать зона нетворкинга – платформа, созданная для удобного и эффективного планирования встреч с потенциальными партнерами и установления новых важных контактов. В течение двух дней участники смогут налаживать связи с профессионалами в сфере бизнеса и технологий из стран Балтии, Европы и других регионов. Расширьте круг своих профессиональных знакомств и откройте для себя новые возможности для сотрудничества: b2match.com/e/rc26

Откройте для себя новые цифровые и технологические решения на выставке!

Помимо насыщенной программы конференций посетители смогут ознакомиться с обширной выставкой, в которой примут участие более 130 разработчиков и поставщиков технологических решений из 17 стран. Новейшие решения и инновации представят Salesforce, Arrow, Ideaport Riga, Lailio, Directo, Inbank, Enreach, SoftwareOne, StrongPoint, Dominate Sales, Digital Matter, Yespo, Tet, SharpDMA, Makebit, LMT, Horizon, Elva, Emy. Каталог участников выставки можно посмотреть здесь: rigacomm.com/katalogs

Билеты:rigacomm.com/pirkt-biletes

Время и место проведения:

Международный выставочный центр на Кипсале (ул.Кипсалас, 8)

8 октября 10.00–17.00

9 октября 10.00–16.00

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