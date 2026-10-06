Во вторник депутаты Комитета городского имущества Рижской думы поддержали предложение разрешить муниципальной компании Rīgas nami занять более 22 миллионов евро на развитие Рижского Центрального рынка, сообщает агентство ЛЕТА.

Проект решения предусматривает продление договора с Rīgas nami на управление и обслуживание Центрального рынка до 24 апреля 2067 года. Это необходимо, чтобы компания могла привлекать кредиты в банках для реализации проектов развития рынка.

Одновременно на Rīgas nami возложат конкретные обязательства по инвестициям, приведению в порядок инфраструктуры, восстановлению исторических зданий и реализации новых проектов.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает, что развитие Центрального рынка не должно ограничиваться только приведением в порядок торговых площадей. По его словам, наряду с качественными продуктами и предпринимательской деятельностью здесь должно найтись место для культуры, образования, инноваций и общественных мероприятий.

«При этом для нас очень важно сохранить то, что делает Центральный рынок уникальным, — его историческую архитектуру, идентичность и функцию рынка», — подчеркнул Ратниекс.

Финансировать развитие планируется за счет собственных средств предприятия, фондов и программ Европейского союза, кредитов и других финансовых инструментов.

Для формирования единого видения будущего Рижского Центрального рынка Rīgas nami в течение шести месяцев должна организовать конкурс на разработку архитектурной и дизайнерской концепции территории.

Оппозиционный депутат Эдвард Шлесерс («Латвия на первом месте») раскритиковал результаты работы Rīgas nami по управлению Центральным рынком и потребовал представить бизнес-план.

Председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс на заседании не смог ознакомить депутатов с бизнес-планом Центрального рынка, однако пообещал направить его до заседания Рижской думы, запланированного на следующую среду. Именно тогда депутаты должны принять окончательное решение.

С 2023 года, когда Rīgas nami переняла управление Центральным рынком, в его развитие и неотложные работы было вложено более 4,4 миллиона евро. За эти средства восстановили крышу Овощного павильона, металлические конструкции крыши и подвальные помещения, укрепили металлические конструкции крыши Молочного павильона, а также провели другие работы по сохранению исторических зданий.

В июне из-за опасного состояния был закрыт Мясной павильон. Последовавший кризис привел к отставке совета предприятия, в который входили Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде, а также члена правления Марциса Будлевскиса.