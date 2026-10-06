В среду ожидается небольшая облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, вечером во многих регионах установится безветренная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+9 градусов, на побережье - до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +14...+17 градусов.

В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым западным, юго-западным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригородах - до +6...+8 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут +16 градусов.