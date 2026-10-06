С 24 октября жители Риги смогут бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников. В этом году самоуправление организует 33 пункта приема , которые будут работать до 22 ноября.

Как Рижское самоуправление, большинство пунктов будет открыто по выходным, однако в некоторых местах листья можно будет сдавать и в рабочие дни. Количество пунктов и большая часть адресов по сравнению с прошлым годом не изменились.

Один пункт в Зиепниеккалнсе закрыли

В этом году больше не будет работать прошлогодний пункт в Зиепниеккалнсе на параллельной улице у Виенибас гатве, между домами №120 и №116.

В самоуправлении объяснили решение сравнительно небольшой активностью жителей и сложностями с парковкой автомобилей во время выгрузки листьев.

Особый график предусмотрен для пункта в Торнякалнсе по адресу бульвар Узварас, 16A. В отличие от большинства остальных мест, здесь листья будут принимать и по рабочим дням — с 9:00 до 19:00: с 26 по 30 октября, со 2 по 6 ноября, с 9 по 13 ноября, а также 16, 17, 19 и 20 ноября.

Полный список 33 пунктов и время их работы опубликованы на странице Рижского самоуправления riga.lv — пункты приема осенних листьев.

В мешках листья не примут

Правила остаются прежними. Привозить листья заранее и оставлять их возле пунктов до начала работы запрещено. Листья необходимо высыпать из мешков непосредственно в установленные контейнеры или специализированный транспорт, причем в них не должно быть других отходов.

Пустые мешки после выгрузки нужно забрать с собой. Вместе с листьями нельзя сдавать бытовую технику, мебель, строительный мусор или обычные бытовые отходы.

За работой пунктов будут следить представители Департамента внешнего пространства и мобильности. Они также по возможности помогут пожилым людям выгружать листья. Усиленное патрулирование организует Рижская муниципальная полиция, чтобы предотвратить незаконное складирование отходов.

Популярность этой услуги растет: в 2025 году рижане сдали 4163 тонны листьев, что на 862 тонны больше, чем годом ранее. В 2024 году было собрано 3301 тонна, а в 2023-м — 2769 тонн.

По дополнительным вопросам жители могут обращаться по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 1201.