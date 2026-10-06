Латвийское объединение сообществ пенсионеров (LSKA) рассчитывает, что новое правительство уже в ближайшее время займется улучшением доступности медицинской помощи.

Среди главных приоритетов организация называет постепенное снижение пациентских доплат для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, а также уменьшение расходов на лекарства, сообщает агентство ЛЕТА.

В LSKA обращают внимание, что в программе победившего на выборах «Объединенного списка» повышение качества жизни пенсионеров во многом связано именно со здравоохранением. Поэтому организация надеется увидеть реальные изменения в этой сфере уже в ближайшее время.

Для пенсионеров также важны обещанные «Объединенным списком» реформа системы квот на медицинские услуги, введение единой системы записи пациентов и создание модели государственного медицинского страхования, при которой финансирование будет следовать за пациентом независимо от того, получает он помощь в государственном или сертифицированном частном медицинском учреждении.

Объединение также напоминает о предвыборных обещаниях других партий. «Новое Единство», отвечавшее за сферу здравоохранения с сентября 2023 года, обещало повысить доступность семейных врачей и домашних визитов, а также развивать паллиативную и хосписную помощь.

Национальное объединение, в свою очередь, обещало сократить очереди к специалистам, обеспечить доступность семейных врачей во всех регионах, в том числе возможность дистанционных консультаций, а также ввести поддерживаемую государством программу профилактических обследований «Здоровая жизнь».

В LSKA подчеркивают, что политические силы давали пенсионерам и другие обещания — в области пенсий, образования на протяжении всей жизни, занятости и социальной поддержки.

«Мы будем следить за тем, как выполняются все эти обещания, однако, на наш взгляд, первоочередной задачей является наведение порядка в здравоохранении», — заявила Калная.