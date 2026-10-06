Латвийские покупатели все внимательнее следят за акциями, сравнивают цены и нередко делают покупки в нескольких торговых сетях, выбирая наиболее выгодное в данный момент предложение. Однако в розничной торговле продуктами питания низкая цена — не единственный фактор, определяющий выбор магазина.

Особенно при повседневных покупках не менее важны близость магазина к дому, удобство покупок и привычный ассортимент, отмечают в «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS»).

Цены на продукты питания по-прежнему остаются одним из наиболее важных для общества вопросов. Однако покупатель учитывает не только стоимость товара, но и свое время, а также дополнительные расходы, необходимые для поездки в магазин. Особенно существенно это в небольших городах, поселках, пригородах и сельских районах.

«Цена и акции, конечно, очень важны, и было бы наивно утверждать обратное. Однако при повседневных покупках человек учитывает также свое время и удобство. Если за хлебом, молоком или продуктами для ужина приходится ехать несколько километров, нужно учитывать и расходы на топливо, поэтому самая низкая цена уже не всегда означает наиболее выгодную покупку. Кроме того, представление о том, что в магазине у дома обязательно будет дороже, чем в супермаркете, не всегда соответствует действительности — многие товары в магазинах „LaTS“ можно приобрести дешевле», — отмечает председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība» Раймондс Окманис.

Близость магазина позволяет купить необходимое по дороге с работы, из школы или детского сада, не совершая отдельной поездки за покупками. В местах, где возможности общественного транспорта ограничены, этот фактор становится еще более значимым.

«Магазин у дома» — это не только расстояние

Преимущество небольших торговых точек заключается также в возможности адаптировать ассортимент к потребностям покупателей конкретного района, сохраняя удобство покупок и конкурентоспособные цены. Важен и человеческий фактор — знакомые продавцы, привычный ассортимент и возможность быстро найти необходимое. Поэтому для постоянного покупателя выбор магазина становится не только сравнением цен в конкретный день, но и вопросом привычки и доверия.

«LaTS» объединяет латвийских предпринимателей, которые работают в своих городах и краях и хорошо знают повседневные потребности своих покупателей. Таким образом, покупки в «LaTS» одновременно означают поддержку малого и среднего бизнеса Латвии.

Одной акционной ценой долгосрочную лояльность не создать

Это не означает, что небольшие магазины могут игнорировать ценовую конкуренцию. Акционные предложения и конкурентоспособные повседневные цены и впредь будут иметь большое значение, особенно в то время, когда домохозяйства внимательно следят за расходами на продукты питания. Кроме того, отдельные товары в магазинах «LaTS» можно приобрести дешевле, чем в супермаркетах.

«Преимущество небольшого магазина заключается в том, что он знает своего покупателя. Человеку важна хорошая цена, но не менее существенно и то, что все необходимое можно купить рядом, не тратя дополнительное время и деньги на поездку в супермаркет. Магазины „LaTS“ — это магазины латвийских предпринимателей, и наше преимущество заключается в способности быть ближе к своему покупателю. Одной удачной акцией покупателя можно привлечь, но долгосрочная лояльность формируется благодаря такому повседневному опыту», — говорит Раймондс Окманис.

Поэтому для покупателя важна не только цена конкретного товара, но и общая выгода — расстояние до магазина, затраченное время, ассортимент, обслуживание и удобство совершения покупок. Для небольших магазинов именно сочетание «близко, удобно и по хорошей цене» может стать преимуществом в борьбе за постоянного покупателя.

Опубликованные Министерством экономики в конце сентября данные показывают, что после снижения НДС на отдельные группы основных продуктов питания цены на них в магазинах в среднем снизились примерно на 10%. Однако в опросах населения часть покупателей признает, что существенного снижения стоимости своей повседневной продуктовой корзины не ощущает.

SIA «LaTS» была основана в 2007 году с целью объединения малых и средних латвийских предприятий розничной торговли продуктами питания, снижения затрат и повышения конкурентоспособности. В настоящее время сеть объединяет около 270 предприятий и насчитывает более 700 торговых точек по всей Латвии.