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Пора отдавать портфель. Прозаседавшиеся латвийские министры темнят с новыми должностями 0 546

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улдис Аугулис
ФОТО: LETA

На прошедших выборах в Сейм СЗК впервые в своей истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и остался за пределами парламента.

Министр земледелия Улдис Аугулис (СЗК) уже представляет, чем займется после завершения работы в правительстве, однако раскрывать свои планы пока не намерен. Не спешит говорить о будущем и другой министр от Союза зеленых и крестьян (СЗК) — глава Министерства экономики Виктор Валайнис, сообщает агентство ЛЕТА.

Аугулис рассказал, что у него есть планы на период после завершения работы в Кабинете министров, однако уточнять, чем именно он намерен заниматься, пока не стал.

Валайнис, в свою очередь, заявил, что еще не думал о том, чем займется после прекращения полномочий нынешнего правительства. Он также не стал комментировать, получал ли какие-либо конкретные предложения о дальнейшей работе.

Как сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал «Объединенный список», получивший 41 депутатский мандат. «Латвия на первом месте» получила 17 мест, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» — 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» — по 10, а «Новое Единство» — семь мандатов.

Явка на выборах в 15-й Сейм стала самой низкой за весь период после восстановления независимости Латвии — в голосовании приняли участие лишь 51,8% избирателей.

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#выборы #Сейм #Латвия #парламент #министры #правительство #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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