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После дождей придет солнце: какой будет погода в Латвии во вторник 0 253

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: пони
ФОТО: LETA

Во вторник погода в Латвии начнет улучшаться: облаков станет меньше, дожди постепенно прекратятся, а воздух прогреется до +18 градусов. При этом день будет довольно ветреным — местами порывы западного ветра достигнут 18 метров в секунду.

Во вторник в Латвии ожидается переменная облачность с постепенным прояснением. Уже с северо-западных районов страны облака начнут рассеиваться, а вероятность осадков будет снижаться.

В первой половине дня местами еще возможен небольшой дождь, однако к вечеру в большинстве районов установится сухая погода.

Главной особенностью дня станет сильный западный ветер. Его порывы достигнут 13–18 метров в секунду, поэтому на открытых участках и побережье он будет ощущаться особенно сильно.

Это означает, что, несмотря на сравнительно теплую погоду, на улице может казаться прохладнее из-за ветра.

Температура воздуха днем составит от +15 до +18 градусов.

В Риге также ожидается постепенное прояснение без существенных осадков. Порывы западного ветра будут достигать 14 метров в секунду, а воздух прогреется до +17 градусов.

Погодные условия будет определять южная периферия циклона.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #воздух #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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