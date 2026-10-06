Правительство Латвии поддержало предложенные Министерством образования и науки изменения в содержании общего образования. Учебные программы планируется пересмотреть, усилив в них изучение истории Латвии, коллективное пение, а также темы семейных ценностей и грамотности в вопросах здоровья.

Отдельный модуль, посвященный семейным ценностям и здоровью, планируется разработать до 30 апреля 2027 года. Министерство намерено консультироваться с социальными партнерами и другими заинтересованными организациями, после чего будут обновлены соответствующие учебные программы.

С 1 сентября 2027 года обновленные программы по социальным знаниям, социальным знаниям и истории, истории Латвии и мира, а также музыке планируется сделать государственными образцами учебных программ.

До конца нынешнего года предполагается создать экспертные советы, которые будут регулярно пересматривать содержание общего образования. В их работе должны участвовать специалисты в сфере образования, педагоги, профессиональные организации и социальные партнеры.

Одновременно министерство намерено разработать механизм, при котором государственные образцы программ в основной школе станут обязательными. При этом школы смогут сохранять собственные авторские программы, если в них в полном объеме будут включены установленное государством содержание и необходимые результаты обучения.

Еще одно существенное изменение касается истории. Министерству поручено отдельно оценить возможность сделать историю самостоятельным предметом уже в 4–6-х классах. Сейчас также рассматривается возможность выделить историю в отдельный курс в программах профессионального среднего образования.

До конца 2027 года планируется уточнить требования к изменению количества учебных часов и объединению различных предметов. Министерство также хочет добиться того, чтобы фактически проведенное количество уроков соответствовало учебному плану, а во время государственных проверочных работ обычный учебный процесс не прерывался.

До апреля 2027 года должны быть подготовлены предложения о более активном участии государства в обеспечении школ учебниками и методическими материалами. Необходимые дополнительные расходы предстоит рассчитать и представить Министерству финансов при подготовке государственного бюджета.

Повышение квалификации педагогов и методическая поддержка для внедрения обновленных программ должны начаться уже в нынешнем учебном году.