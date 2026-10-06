Отчего в гастрономе что ни продтовар, то импортный, а ценники, несмотря на обещания правящих, постоянно ползут вверх? Во всем ныне винят энергоресурсы, но есть и иные причины. Попробуем разобраться в хитросплетениях сельскохозяйственной жизни Латвии.

Стадный инстинкт

В 2027 году в республике останется 94 000 дойных коров, зато правильных. Такие цифры представило на минувшей неделе Министерство земледелия в докладе «Климатические цели 2030 года в секторах сельского хозяйства и ZIZIMM». Последняя аббревиатура означает «использование земель, изменение использования земель и лесное хозяйство».

В 1920–1930-е годы независимая Латвия являлась крупным экспортером сливочного масла в Европу. Порода «латвийская бурая» была официально зарегистрирована в 1922 году, а общее поголовье коров тогда стабильно росло. К концу 1980-х поголовье крупного рогатого скота достигло своего исторического максимума. В 1990 году в Латвии насчитывалось около 535 тысяч дойных коров. Примерно по корове на каждых пятерых латвийцев.

После распада СССР и ликвидации колхозной системы сектор пережил глубокий кризис. Распад традиционных союзных рынков сбыта и ликвидация крупных советских хозяйств привели к тому, что производство молока временно переместилось на мелкие приусадебные фермы, не способные конкурировать в долгосрочной перспективе. Как следствие, к 2000 году поголовье сократилось более чем вдвое — примерно до 200 тысяч голов. А к середине 2020-х годов упало ниже 120 тысяч.

В XXI веке происходит массовое закрытие мелких ферм при одновременном укрупнении оставшихся. Количество коров снижается, однако продуктивность и средний надой на одну корову растут благодаря механизации, селекции и переходу на высокопродуктивные мировые породы (например, голштинскую) взамен исторических местных пород.

Надоили десятки миллионов евро

В документе Минземледелия на 2027 год указана цифра в 75 000 «конвенциональных» (официальный термин!) дойных коров, для которых предполагается «способствовать планированию кормовых доз» и «содействовать улучшению качества кормов». На это предполагается выделить целых 33,8 млн евро, но главное в результате — не удои молока, а снижение выбросов парниковых газов на 24,5 тысячи тонн в год!

Тем самым, утверждают чиновники, в Латвии будет налажено «животноводство с повышенными требованиями к содержанию и снижению выбросов».

Кроме этих буренок, будут в Латвии и VIP-коровы с особо низким воздействием на окружающую среду — общим числом 17 000. Биологические молочные хозяйства потребуют поддержки в размере 13,5 млн евро.